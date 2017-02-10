11.02.2017 01:05:06

Vali Ustaoğlu asayiş uygulamasına katıldı

Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye çapında gerçekleştirdiği 'Huzur Türkiye' asayiş denetimleri kapsamında Bayburt'ta yapılan kontrollere katıldı.

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Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye çapında gerçekleştirdiği 'Huzur Türkiye' asayiş denetimleri kapsamında Bayburt'ta yapılan kontrollere katıldı.Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş denetimlerini yerinde takip eden Vali İsmail Ustaoğlu, kontrol noktalarında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural'dan bilgi aldı.Vali İsmail Ustaoğlu, kontrol noktalarında sorgusu yapılmak üzere bekleyen vatandaşların uygulama hakkında görüş ve taleplerini dinleyerek, genel asayiş denetimlerinin zaman zaman gerçekleştirildiğini anımsattı. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen genel asayiş denetimlerine Bayburt'un 7 ayrı noktada yapılan denetimlerle katıldığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, "Uygulama kapsamında ilimizin beş ayrı noktasında üst arama ve araç arama gibi uygulamalar olmak üzere genel asayiş uygulamasını arkadaşlarımız Bayburt'ta yerine getiriyorlar. Bizlerde ilin valisi olarak denetime katılan ekiplerimizle birlikte bu uygulamaları yerinde görme ve takip etmek adına arkadaşlarımızla birlikteyiz." dedi.Yapılan denetimlere vatandaşların son derece olumlu tepkiler verdiğini de sözlerine ekleyen Vali İsmail Ustaoğlu, "İlimiz açısından huzurun, emniyetin sağlanması ve her zaman söylediğimiz gibi güven şehri olarak bildiğimiz Bayburt'umuzda bir sıkıntı yaşanmaması adına uygulamalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.