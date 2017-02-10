SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vali Tuna'nın Çağrısı Üzerine Şanlıurfa'ya Fabrika Kuruluyor
10.02.2017 20:32:44

Vali Tuna'nın Çağrısı Üzerine Şanlıurfa'ya Fabrika Kuruluyor

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa'ya yatırım yapma kararı alan İş adamı Mehmet Koç ve ekibini kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa'ya yatırım yapma kararı alan İş adamı Mehmet Koç ve ekibini kabul etti.

Başbakanlık tarafından açıklanan ve aralarında Şanlıurfa ile Güneydoğu İllerini kapsayan Cazibe merkezleri programı ve teşvik yasası üzerine çok sayıda İş adamı Şanlıurfa'ya yatırım yapmak için harekete geçti.

Şanlıurfa OSB'ye yatırım çağrısını sürekli gündemde tutan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, başta Şanlıurfalı işadamlarına memleketinize "yatırım yapın" çağrısı üzerine Şanlıurfalı işadamı Mehmet Koç, fabrika kurmak için kararını verdi.

İstanbul, İzmir, Osmaniye ve Gaziantep'te Enerji, Demir-Çelik ve Tekstil üzerine bir çok yatırımları bulunan Şanlıurfalı işadamı Mehmet Koç, Vali Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Giyim tesislerini Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine getirerek yaklaşık 500 kişi istihdam edebilecek bir fabrika kurmayı hedeflediklerini belirten Koç, "Valimizin, Şanlıurfalılara yatırım çağrısını gördüm. Bunun üzerine bizde kendi memleketimize daha çok faydamız dokunsun diye bir fabrika kurmaya karar verdik. Küçük bir işletme sahibiyken bugün büyük bir yatırımcı olduk. Bütün basamakları yavaş yavaş çıkarak bugünlere geldik. Artık Peygamberler diyarı şehrimize ve vatandaşlarımıza katkı sunma vakti. Buradan bizde hemşerilerimize ve diğer yatırımcılara çağrıda bulunuyoruz. Onlarda gelsinler ve yatırım yapsınlar. Buradaki yatırımlar arttıkça, şehrimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan ara elamanlar yetişmeye başlayacaktır" diye konuştu.

Vali Tuna, yatırım kararı alan Mehmet Koç'a teşekkür ederek, tüm sanayici ve işadamlarına gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu genç nüfusun Şanlıurfa'da mevcut olduğunu ifade eden Vali Tuna, bu konuda mesleki eğitime ağırlık vererek, ara eleman yetiştirilmesine katkı sunacaklarını söyledi.

İşadamı Mehmet Koç, Mali İşler Direktörü Hakan Yıldırım ve Teşvik Danışmanı Fırat Özdemir, Vali Tuna'ya faaliyette bulundukları sanayi kuruluşları hakkında bilgi verdi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamadı.
10.02.2017 20:56:33
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi (NCA), ülkenin doğusundaki Norfolk bölgesinde iki plajda 360 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı.
10.02.2017 20:35:59
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köseoğlu, 'Günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş, hastalık riskini yarı yarıya azaltır.' dedi.
10.02.2017 20:17:46
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.02.2017 19:50:28
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit ve Plevne kahramanı Gazi Osman paşa’nın torunlarından Bülent Osman vefat etti.
10.02.2017 19:20:13
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 87.473,33 puandan tamamladı.
10.02.2017 18:41:57
Medvedev'den bakanlığa Türkiye talimatı
Medvedev'den bakanlığa Türkiye talimatı
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile hükümetler arası işbirliği programının imzalanması için talimat verdi.
10.02.2017 18:31:33
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları