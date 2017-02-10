10.02.2017 20:32:44

Vali Tuna'nın Çağrısı Üzerine Şanlıurfa'ya Fabrika Kuruluyor

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa'ya yatırım yapma kararı alan İş adamı Mehmet Koç ve ekibini kabul etti.

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Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa'ya yatırım yapma kararı alan İş adamı Mehmet Koç ve ekibini kabul etti.Başbakanlık tarafından açıklanan ve aralarında Şanlıurfa ile Güneydoğu İllerini kapsayan Cazibe merkezleri programı ve teşvik yasası üzerine çok sayıda İş adamı Şanlıurfa'ya yatırım yapmak için harekete geçti.Şanlıurfa OSB'ye yatırım çağrısını sürekli gündemde tutan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, başta Şanlıurfalı işadamlarına memleketinize "yatırım yapın" çağrısı üzerine Şanlıurfalı işadamı Mehmet Koç, fabrika kurmak için kararını verdi.İstanbul, İzmir, Osmaniye ve Gaziantep'te Enerji, Demir-Çelik ve Tekstil üzerine bir çok yatırımları bulunan Şanlıurfalı işadamı Mehmet Koç, Vali Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Giyim tesislerini Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine getirerek yaklaşık 500 kişi istihdam edebilecek bir fabrika kurmayı hedeflediklerini belirten Koç, "Valimizin, Şanlıurfalılara yatırım çağrısını gördüm. Bunun üzerine bizde kendi memleketimize daha çok faydamız dokunsun diye bir fabrika kurmaya karar verdik. Küçük bir işletme sahibiyken bugün büyük bir yatırımcı olduk. Bütün basamakları yavaş yavaş çıkarak bugünlere geldik. Artık Peygamberler diyarı şehrimize ve vatandaşlarımıza katkı sunma vakti. Buradan bizde hemşerilerimize ve diğer yatırımcılara çağrıda bulunuyoruz. Onlarda gelsinler ve yatırım yapsınlar. Buradaki yatırımlar arttıkça, şehrimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan ara elamanlar yetişmeye başlayacaktır" diye konuştu.Vali Tuna, yatırım kararı alan Mehmet Koç'a teşekkür ederek, tüm sanayici ve işadamlarına gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu genç nüfusun Şanlıurfa'da mevcut olduğunu ifade eden Vali Tuna, bu konuda mesleki eğitime ağırlık vererek, ara eleman yetiştirilmesine katkı sunacaklarını söyledi.İşadamı Mehmet Koç, Mali İşler Direktörü Hakan Yıldırım ve Teşvik Danışmanı Fırat Özdemir, Vali Tuna'ya faaliyette bulundukları sanayi kuruluşları hakkında bilgi verdi.