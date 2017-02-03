03.02.2017 18:28:05

Vali Tuna: 'Gençlerimizin bileğine altın bilezik takmalıyız'

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ile yaptığı toplantıda, gençlere mesleki eğitim verilmesinin önemine değinerek, 'Geleceğe dair bir hedefleri olması, üreten ve büyüyen Türkiye'ye faydalı olmaları için gençlerimizin bileğine altın bilezik takmalıyız' dedi.

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Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ile yaptığı toplantıda, gençlere mesleki eğitim verilmesinin önemine değinerek, "Geleceğe dair bir hedefleri olması, üreten ve büyüyen Türkiye'ye faydalı olmaları için gençlerimizin bileğine altın bilezik takmalıyız" dedi.SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Valilik toplantı salonundaki görüşmede gençlere mesleki eğitim verilmesi konusunda gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Bakanlığımızın ilk toplantısını Konya'da yaparak başlattığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kampanyası' çerçevesinde her Cuma bir ilimize gidiyoruz. Bakanımız, müsteşarımız tüm üst düzey yöneticilerimizin katıldığı bu toplantılarda amacımız, ziyaret ettiğimiz illerde çalışma hayatındaki arkadaşlarımızı ve işverenlerimizi dinlemek, sorunlarını yerinde çözmek, yerinde çözemediklerimizi Ankara'da takip etmek. 2017 yılında mevcut istihdamı korumak ve artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretler çerçevesinde kendi memleketim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. İşçilerimizle, sanayicilerimizle, işverenlerimizle toplantılarımız olacak. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bizden talepleri varsa elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.Vali Tuna'da Şanlıurfa'nın 19 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç ili olduğunu hatırlattı. Tuna, "Bu nüfus artış hızıyla gidersek, Şanlıurfa 2023 yılında Türkiye'nin 4 veya 5'inci büyük ili olabilir. Bu nüfus artışı, gençlerimize iyi eğitim vererek onlara nitelik kazandırabildiğimiz takdirde iyi bir şey. Şuanda 650 bin civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize nitelik kazandırmalıyız. Çalışma bakanlığımız, milli eğitim, OSB'ler, Ticaret Odası, İŞKUR ve diğer kuruluşlarla bir plan program dahilinde çalışma yapılması gerekiyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan genç nüfus burada. Bize kalan, gençlerimizin bileğine altın bilezik takmak. Bunu okullarda yapamıyorsak, dışarıda kuracağımız mesleki eğitim kurslarıyla bunu sağlamalıyız. Çünkü ara eleman ihtiyacı çok. Türkiye'nin her yerinde bu böyle. Biz istiyoruz ki, Şanlıurfalı gençlerimiz Türkiye'de aranan elemanlar olsunlar. Geleceğe dair bir hedefleri olması, üreten ve büyüyen Türkiye'ye faydalı olmaları için gençlerimizin bileğine altın bilezik takmalıyız" diye konuştu.Toplantıya; Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, SGK Daire Başkanları Murat Aygün ve Satılmış Çelik, İŞKUR İl Müdürü M. Sait Ardan, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, OSB Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı İŞKUR uzmanları da katıldı.