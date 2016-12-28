SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vali Tuna: 'Bugünümüze yarınımıza ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz'
28.12.2016 16:33:52

Vali Tuna: 'Bugünümüze yarınımıza ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz'

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Şanlıurfa'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile Ankara Pursaklar Belediyesi desteğiyle toplanan yardım malzemeleri, Halep'e doğru yola çıktı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Şanlıurfa'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile Ankara Pursaklar Belediyesi desteğiyle toplanan yardım malzemeleri, Halep'e doğru yola çıktı.

"Haydi Şanlıurfa Halep İçin Yardım Zamanı" isimli kampanya çerçevesinde hayırseverler tarafından bağışlanan yardım malzemeleri Belsan Toplanma Merkezinde düzenlenen törenle uğurlandı. dualarla yola çıkan yardımlarla ilgili konuşan Yardımların Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bu kampanyaya ön ayak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Şanlıurfa'nın bu konuda rüştünü ispat etmeye ihtiyacı yok. Binlerce Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu topraklarda bin yıldır kalmamızın bir esrarı var. Dünyanın en stratejik bölgesinde kalabilmek kolay değil. Bunun sırrı nedir? Bu bizim gönül medeniyetimizde saklı. Biz kapımıza gelen insanımızla ekmeğimizi paylaşırız, sahip çıkarız, haksızlığın karşısında dururuz, zulme karşı çıkarız. Tarih bunları kaydediyor. Buna seyirci kalmayacağız. Biz bu insanlık trajedisini sona erdirmek ve hem de bundan etkilenen milyonlarca insana sahip çıkarak, bugünümüze, yarınımıza, ortak geleceğimize, barışa ve huzura hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah galip geleceğiz. Ayrıca bugünden itibaren bir kampanya başlatıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte, İl Müftülüğümüz koordinesinde her gün bir otobüs ile gönüllülerimizi, yardım malzemelerinin koordineli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak üzere sınır bölgesine gönderiyoruz. Bütün kamuda çalışan memurlar ve Şanlıurfalılar buna destek olabilir. Bu gönüllü bir iş. Bir görev değil. Gitmek isteyenler, valiliğimize ve belediyelerimize isimlerini bildirebilirler. Gönüllülerimiz kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde otobüsle sabah gidip, aynı gün dönecek. İnşallah ilk gönüllülerimizi yarın erken saatte göndereceğiz" dedi.

Yardım tırlarının Halep'e gönderildiği etkinliğe Vali Güngör Azim Tuna'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Müftüsü İhsan Açık, siyasi parti ve sivil toplum Kuruluşu Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Japonya 6.3 büyüklüğünde deprem
Japonya 6.3 büyüklüğünde deprem
Pasifik Okyanusu'nda yer alan ülkenin doğu kıyılarının 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
28.12.2016 16:32:57
Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli kar uyarısı
Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli kar uyarısı
Hatay, Mersin ve Adana için çok kuvvetli yağmur, iç kesimler için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
28.12.2016 16:28:30
’Gaming İstanbul’ geri dönüyor
’Gaming İstanbul’ geri dönüyor
Dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde bir kez daha ziyaretçilerle buluşacak.
28.12.2016 16:17:52
Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan Aysel Tuğluk, adliyeye gönderildi.
28.12.2016 16:01:50
Hükümlüler kamu yararı için çalışacak
Hükümlüler kamu yararı için çalışacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik kapsamında 300 hükümlünün belediye bünyesinde çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.
28.12.2016 16:01:48
Edirne'de 120 yabancı kaçak yakalandı
Edirne'de 120 yabancı kaçak yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 yabancı uyruklu yakalandı.
28.12.2016 15:52:09
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı
Konut Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,47 artışla 222,43 seviyesinde gerçekleşti.
28.12.2016 15:49:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
İran'dan kritik Rusya kararı
İran'dan kritik Rusya kararı
Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar
Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar
40 gün yürüyerek Türkiye'ye geldiler
40 gün yürüyerek Türkiye'ye geldiler
Putin’in sır küpü ölü bulundu
Putin’in sır küpü ölü bulundu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Erdoğan'ın yeni anayasaya uyacağının garantisi ne?'
'Erdoğan'ın yeni anayasaya uyacağının garantisi ne?'
ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına yanıt!
ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına yanıt!
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları