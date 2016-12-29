29.12.2016 10:30:55

Vali Tuna ASKON heyetini kabul etti

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Orhan Şahin ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

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Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Orhan Şahin ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.Şube Başkanı Şahin ile birlikte Başkan Yardımcıları Murat Şahin, Çetin Baydar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mikail Zahit, Murat Mesci, Mehmet Recep Uğur ve OSB Temsilcisi Yasin Güneş'in de katıldığı toplantıda, Şanlıurfa'daki sanayi ve ticaret konuları ele alındı.Vali Tuna'ya yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, Sanayicilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla OSB temsilciliği kurduklarını ifade etti. Şahin aynı zamanda hem Şanlıurfa'da, hem de İstanbul'daki Şanlıurfalı işadamlarıyla bir araya gelerek, cazibe merkezleri kapsamında 6'ıncı bölgede yer alan Şanlıurfa'daki potansiyeli işadamlarıyla paylaşacaklarını belirtti.Bu tür çalışmaların kente olumlu katkı yapacağını belirten Vali Tuna'da, ziyaretlerinden dolayı ASKON üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.