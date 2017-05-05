05.05.2017 17:42:35

Vali Toprak'tan esnaf ziyareti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kent merkezindeki esnafları ziyaret ettiler. Yolda geçen vatandaşlarla da tek tek tokalaşan Vali Toprak ve beraberindekiler, iş yerlerine de girerek esnaflarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinlediler.Vali Toprak'ı gören bazı vatandaşlar ise, yanına gelerek rahat bir şekilde sorunlarını anlatmanın mutluluğunu yaşadılar.Nedim Yalçın isimli vatandaş ise, engelli olduğunu ve KPSS'de istenilen puanı almasına rağmen işe giremediğini belirterek Vali Toprak'ın kendisine yardımcı olmasını istedi.Vali Toprak da, gereğinin yapılacağını söyleyerek, bir süre Yalçın ile sohbet etti.Akşam saatlerine kader esnaf ziyaretlerini sürdüren Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra belediye başkanlığını ziyaret ettiler.