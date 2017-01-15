15.01.2017 18:04:51

Vali Toprak MİAD istişare kurulu toplantısına katıldı

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatyalı İşadamları Derneği'nin (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı.

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Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatyalı İşadamları Derneği'nin (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı.Malatya'da gerçekleştirilen toplantıya Vali Toprak'ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aziz Yeniay ve çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantıda, Arapgir ve Darende ilçelerinin koşuşturmaca yaşanmayan, şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikayesinin uyum içinde olduğu, içerisinde bulunan ortamdan şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabildiği şehirler programına (Cittaslow) dahil edilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca toplantıda İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde hasta yakınlarının konaklamasını sağlamak amacıyla MİAD tarafından ikinci bir konuk evinin yaptırılması ve üniversite öğrencilerine daimi burs sağlamak amacıyla mera vasfını yitirmiş olan arazilerinde, kurulacak vakıf aracılığıyla badem yetiştirilmesi gibi konular da masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır Urfa Harput düzleminde gerçekleşen turistik turlara Malatya'nın da dahil edilmesi konusunda başvuru yaptıklarını belirtti. Vali Toprak ise, Cittaslow projesi nedeni ile yapılan çalışmalardan dolayı dernek başkanı ve üyelerine takdir ve teşekkürlerini iletti. Toprak, Arapgir ve Darende ilçelerinin yanı sıra Yeşilyurt Gündüzbey'in de proje kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağını belirterek, bu programa dahil olmuş olan ve daha önce görev yaptığı İzmir Seferihisar hakkında bilgi verdi.Vali Toprak, Malatya'nın gastronomi şehri olması için de çalışma yaptıklarını da ifade ederek, MİAD tarafından üniversite öğrencilerine burs verilmesini sürekli hale getirmek amacıyla kurulması planlanan Vakıf'ın oluşumuna valilik olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.