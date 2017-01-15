15.01.2017 18:15:41

Vali Toprak, kerpiç evlerde inceleme yaptı

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan kerpiç evlerde incelemelerde bulundu.

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Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan kerpiç evlerde incelemelerde bulundu.Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildikten sonra restorasyon ve güçlendirme çalışmaları yapılan kerpiç evler çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Kerpiç evlerde incelemelerde bulunan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Kerpiç evlerin Malatya'nın kültürü ve kimliği adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Mustafa Toprak ise buradaki kerpiç evler örneklemesinde Malatya kültürünün ne kadar zengin olduğunu gördüğünü ve hissettiğini belirterek, projeden dolayı Başkan Çakır'a teşekkür etti. Kerpiç evlerinin bir bölümünün Kalkınma Ajansı aracılığıyla yapıldığını, zaman içerisinde kalan eksikliklerin, kerpiç evlerin Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle giderildiğini söyleyen Vali Toprak, "Projenin oluşmasında, geçmişte yapılan çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bu projenin Büyükşehir Belediyemize devredilmesi ve Büyükşehir Belediyemizin projeyi revize etmesi, yeniden ihya etmesi, güçlendirmesi ve fonksiyon vermesiyle birlikte, çok güzel 5 tane Malatya'mızın kültürel mimarisini, kerpiç evlerini gösteren güzellikleri burada yansıtmış oldu. Projenin eksiklikleri de giderilmiş oldu. Belki vatandaşlarımız proje gecikti gibi düşünüyor ama eski proje ile şu anki durumu arasında yüzde yüz fark gördüm. Hakikaten Malatya'mızın kültürü ve kimliği adına önemli bir kazanım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.Kerpiç evler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlandığını belirtti. Kerpiç evlerinin bulunduğu alanın özel yerler olduğunu söyleyen Çakır, "Buradaki her bir konak, Malatya'nın ve ilçelerimizin konak tiplemelerini yaşatıyor. Bir de kerpiç evlerin mimari açıdan birçok özelliği var. Şu an korunması gereken çok önemli yapılar. Burada çok önemli bir eser olarak kazandırıldı. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.