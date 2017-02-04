04.02.2017 11:37:06

Vali Toprak'a en iyi fuar stant ödülü verildi

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara katılan ve fuar yetkilileri tarafından verilen en iyi fuar ödülü Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğu tarafından Vali Cüneyit Orhan Toprak'a makamında teslim etti.

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21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara katılan ve fuar yetkilileri tarafından verilen en iyi fuar ödülü Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğu tarafından Vali Cüneyit Orhan Toprak'a makamında teslim etti.26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlene fuara Türkiye'nin de dâhil olduğu 80 ülkenin tatil destinasyonu ve 5 bin firmadan oluşan turizm sektör profesyonelleri katılmıştı.Fuarda ev sahipliği yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, standa gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamıştı. Fuar sonunda 80 ülkenin tatil destinasyonu ve 5 bin firmadan oluşan turizm sektör profesyonelleri arasında ilgi odağı haline gelen ve iyi stant çıkışı yapan Hakkari standı fuar yetkilileri tarafından en iyi çıkış yapan fuar ödülüne layık görünmüştü. Fuarda ödülü teslim alan Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağaçanoğlu, Hakkari'ye gelişinde en iyi stant fuar ödülünü Vali Cüneyit Toprak'ı makamında ziyaret ederek buradan kendisine takdim etti. Hakkari'nin hizmetin gen iyisine layık olduğunu belirten Vali Toprak, Hakkari'yi her yönüyle en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.