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Vali Taşyapan 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı
19.02.2017 15:31:43

Vali Taşyapan 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Van Valisi İbrahim Taşyapan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Van Valisi İbrahim Taşyapan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen bölge güvenlik toplantılarının dördüncüsü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Diyarbakır'da yapıldı. Aralarında Van'ın da bulunduğu 12 ilin valisi ile jandarma komutanları ve emniyet müdürlerinin yer aldığı toplantıda, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasının huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için alınması gereken önlemler görüşüldü.

Toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi, vatandaşların hiçbir baskı ve tehdit ortamına maruz kalmadan hür iradeleriyle seçim yapabilmeleri amacıyla; oylama öncesi, referandum günü ve sonrasını kapsayacak şekilde alınabilecek tedbirler geniş kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali İbrahim Taşyapan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile Diyarbakır, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katıldı.

Bölge güvenlik toplantıları, bakanlık merkez birimleri, çevre illerin valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ile sahil güvenliğin olduğu bölgelerde sahil güvenlik komutanlarının da katılımıyla ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.
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