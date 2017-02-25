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Vali Tapsız'ın muhtarlarla toplantıları devam ediyor
26.02.2017 10:55:25

Vali Tapsız'ın muhtarlarla toplantıları devam ediyor

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, muhtarlarla buluşma toplantıları kapsamında merkeze bağlı 15 köy muhtarı ile bir araya geldi.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, muhtarlarla buluşma toplantıları kapsamında merkeze bağlı 15 köy muhtarı ile bir araya geldi.

Salur köyünde gerçekleşen toplantıya Vali Tapsız'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Vali Yardımcısı Ahmet Günaydın, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, ilgili kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı. Köy muhtarlarına tek tek söz vererek köylerin nüfusu, ekonomik yapısı gibi çeşitli konularda bilgiler alan Vali Tapsız, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılarda muhtarlarla bir araya geldiklerini ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemeye devam edeceğini söyledi. Barutkavuran, Beydili, Burunoba, Çorlu, Dinek, Eğilmez, Ekinözü, Göztepe, Hamidiye, Kameni, Karacaören, Kılbasan, Kızık, Salur ve Sazlıyaka muhtarlarının katıldığı toplantıda, bir ilk gerçekleştirilerek toplantıyı köylerde yapmanın daha etkili ve verimli olduğunu söyleyen Vali Tapsız, "Köyün ve köy halkının sağlık, eğitim, ulaşım, tarım ve hayvancılık konularındaki sorunlarını yerinde tespit edip, çözümü noktasında ilgili kurum müdürleriyle birlikte istişare ederek gereken çalışmaları yapacağız. Köylerimize hizmetin en iyisini getirebilmek, köylülerimizin yaşam seviyelerini daha yukarılara çekebilmek ve gönül birliği içerisinde çalışmak için buradayız. Zaman zaman köy ziyaretleri gerçekleştirecek ve bu suretle köy halkıyla bir araya geleceğiz. Köylerimizin ve köylülerimizin bölgelerinde yaşadıkları sıkıntıları yerinde görerek tespiti yapılacak ve sorunların çözümü noktasında başta İl Özel İdaresi olmak üzere ilgili kurumlarımızla ortak çalışmalar yürütülecek" dedi.

Vali Tapsız konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Muhtarlar olarak vatandaşlarımızla ili yönetenler olarak bizlerin arasında bir köprü görevi yapıyorsunuz. Kamu görevlisi olarak çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Köyün ve köy halkının dolayısıyla yaşadıklarından, sıkıntılarından, acılarından ve mutluluklarından sizler sorumlusunuz. Bu sorumluluk anlayışıyla hareket etmeli, köy ve köy halkının dertleriyle ve sıkıntılarıyla bire bir ilgilenmelisiniz. Bu toplantıları düzenlememizdeki temel amaçlardan birisi de muhtarlarımızdan bölgelerinde yaşayan insanlarımızın sıkıntı ve sorunlarını bize en doğru ve açık şekilde iletmeleridir. Unutmayın, devlet görevlisi olarak mesafeler ne kadar uzak olursa olsun bizler size bir telefon kadar yakınız. Kapımız her daim herkese açık. Yanımıza her zaman çıkıp gelebilir, bir bardak çayımızı içebilirsiniz. Sizler bizim köylerimizdeki elimiz, ayağımızsınız. İlin valisi ve ilgili kurum müdürleri olarak bizim sorumluluğumuz da sizlerin sorunlarınızı dinleyerek gereken en kısa süre içerisinde sıkıntılarınıza bir çözüm bulmak, daha rahat ve huzurlu bir ortamda hayatınızı sürdürebilmeniz için elimizden gelenin en iyisini yapmaktır."

Toplantıda tek tek söz alarak sorunlarını ve taleplerini Vali Tapsız'a ileten köy muhtarları, böyle bir toplantının düzenlenmesinden ve birlikte olmaktan duydukları memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti.
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