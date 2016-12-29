29.12.2016 12:10:49

Vali Su: 'Yepyeni bir İdil oluşturacağız'

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör mağduru aileler için yapılan konutları inceleyen Vali Ali İhsan Su, 'İlçemizde yapılan yeni konutların tamamlanmasının ardından içinde her türlü sosyal imkanları olan taziye evleri, geniş caddeleri, parkları, bahçeleri ve alışveriş merkezleri ile son derece hoş bir İdil'i oluşturacağız' dedi.

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Şırnak'ın İdil ilçesinde terör mağduru aileler için yapılan konutları inceleyen Vali Ali İhsan Su, "İlçemizde yapılan yeni konutların tamamlanmasının ardından içinde her türlü sosyal imkanları olan taziye evleri, geniş caddeleri, parkları, bahçeleri ve alışveriş merkezleri ile son derece hoş bir İdil'i oluşturacağız" dedi.Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hünkar Keleş ile beraber geldiği İdil ilçesinde Kaymakam Ersin Tepeli'yi makamında ziyaret ettikten sonra, çarşı esnafını gezdi. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Su, vatandaşlara ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi verip, önerilerini dinledi. Sanat Sokağında bir grup çocukla ayak üstü sohbet eden Vali Su, çocuklara kitap, oyuncak ve top gibi hediyeler verdi. Vali Su ve beraberindekiler daha sonra Turgut Özal Mahallesindeki yeni konut inşaatı çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Su, "Şuanda ilimizde çok önemli çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan altyapı çalışmaları, bir taraftan üst yapı çalışmaları, bir taraftan da konut çalışmaları senkronize bir şekilde devam ediyor. Operasyonlardan sonra ilk etapta burada altyapı ile ilgili hem su, hem kanalizasyon onarım çalışmalarını hemen yapmıştık. Şimdi ise su sistem şebekesini yeniden yeniliyoruz. Buranın kanalizasyon eksiklikleri vardı onunda ihalesi yapıldı ve kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Bunun dışında ilçemizde vatandaşlarımızın şehir içinde kollandığı yolların hepsini sıcak asfaltla kaplayıp, güzel bir görünüme kavuşturduk. Bunun yanında vatandaşlarımızın zarar ödemeleri büyük oranda bitti. Ayrıca esnafımızın zararlarını ödeyip bitirdik. Yine küçük esnafımıza 1500 ile 3000 TL sosyal destekte bulunduk. Yine mağdur olan vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlarımız devam ediyor" dediEvi yıkılan ve ağır hasarlı olan vatandaşların evlerini yeniden yapma yönündeki çalışmaların devam ettiğine de dikkat çeken Su, "Şuanda 170 konutun inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı ve inşallah mart veya nisan ayına doğru bitmiş olacak. Ardından da 170 konutun daha inşaat çalışmaları başlayacak. Bunun yanında TOKİ kanalı ile hazineye ait 515 dönüm bir yeri TOKİ'ye tahsis ettik. TOKİ şuanda bu noktada 216 konutun yapımına başladı ve inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah ek olarak hem Turgut Özal Mahallesinde hem de TOKİ kendisine tahsis edilen alanda konut yeni konutların inşaatına devam edecek. Ümit ediyorum ki bu çalışmaları en kısa sürede bitireceğiz. Bir yıl içerisinde bunların tamamı bitmiş ve vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Böylelikle burada yeni bir şehir oluşturuyoruz, güzel bir şehir kuruyoruz. Yani içinde her türlü sosyal imkanları olan taziye evleri, geniş caddeleri, parkları, bahçeleri ve alışveriş merkezleri ile son derece hoş bir İdil'i oluşturacağız" diye konuştu.TOKİ'ye tahsis edilen alandaki çalışmaları da yerinde inceleyen Vali Su, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada ilk etapta 216 konutun ihalesi yapıldı ve hafriyat işlemleri devam ediyor. İnşallah çok kısa bir zamanda 2017 yılının ortalarında bu binalarımızda inşallah bitmiş olacak. Şuan çalışmalar hızla devam ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda bütün gayretini gösteriyor. İnşallah burada yapılan konutları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şuanda da bizimle hak sahipliği konusunda anlaşmaya varan vatandaşlara. Evi yıkılıp ben karşılığında ev istiyorum diyen vatandaşlarımızı da bu süre zarfında 560 TL ev kirası ödüyoruz ve bu ödemeler devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda çok güzel, yepyeni bir İdil ilçesini göreceğiz."