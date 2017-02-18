19.02.2017 09:27:59

Vali, şehit Ahmet Taş'ın kardeşlerine laptop hediye etti

Vali Necati Şentürk, 'Yalnız Değilsiniz Türkiye'nin en büyük ailesi' projesi kapsamında şehti Ahmet Taş'ın kardeşlerine laptop hediye etti.

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Vali Necati Şentürk, 'Yalnız Değilsiniz Türkiye'nin en büyük ailesi' projesi kapsamında şehti Ahmet Taş'ın kardeşlerine laptop hediye etti.Vali Necati Şentürk, Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi Kampüs girişi yakınlarında, bombalı araçla gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan P. Onb. Ahmet Taş'ın kardeşleri Burak ve Barış'a dizüstü bilgisayar hediye etti.Valilik makamında gerçekleşen programda konuşan Vali Necati Şentürk, hiçbir şehidimizi unutmayacaklarını ve şehitlerimizin yakınlarına sahip çıkacaklarını söyledi.Hiçbir düşmanın, şehit kanları ile sulanan vatanımızı bölmeye gücünün yetmeyeceğini belirten Vali Necati Şentürk, "Bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak bunu vatan için canını veren şehitlerimize borçluyuz. Şairin de dediği gibi; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Toprak, şehit kanları ile sulanmışsa ve şehitlerin kanları ile alınmışsa o topraklar gerçek vatan olur. Şehitlerimizin yakınları, çocukları, kardeşleri de bizlere kutsal emanettir."dedi.Şehitlerin bir parçası olan kardeşlerinin de devletin güvencesinde olduğunu ifade eden Vali Necati Şentürk, "Önce Allah'ın sonra şehitlerimizin emaneti olan, şehitlerimizin birer parçası olan evlatlarımızı kendi çocuklarımızdan farklı tutmuyoruz. Devletimiz, şehit çocukları için önemli çalışmalar yürütüyor. Hatta, son günlerde alınan bir kararla şehit çocuklarına istediği üniversitede okuma hakkı verildi. Devletimiz her zaman şehit yakınlarının yanındadır. Bugün burada Kayseri'de şehit olan Ahmet Taş şehidimizin kardeşlerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın öncülüğünde Halkbank sponsorluğunda birer tane bilgisayar hediye ediyoruz. Bunlar küçük hediyelerdir, maksat şehitlerimizi hatırlama vesilesidir. Çocuklarımıza hayatlarında ve derslerinde başarılar diliyorum. Bu duygularla, bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz."diye konuştu.Çiçekdağ İlçesi Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Halkbank Kırşehir Şube Müdürü Mehmet Çakmak, Şehidin anne-babası Arzu ve Osman Taş ve şehidin kardeşleri Burak ve Barış'ın yer aldığı programda şehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Necati Şentürk, yapılan sohbetin ardından şehit kardeşlerine dizüstü bilgisayar hediye etti.