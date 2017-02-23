23.02.2017 12:03:59

Vali Şahin: Terör bağlantısı yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, 'Alkollü bir şahıs

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü. Araştırmamız devam ediyor" dedi.