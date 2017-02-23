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23.02.2017 12:03:59
Vali Şahin: Terör bağlantısı yok
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, 'Alkollü bir şahıs
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü. Araştırmamız devam ediyor" dedi.
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