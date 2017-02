13.02.2017 19:41:12

Vali Özdemir otel işletmecileri ile toplantı yaptı

Edirne Valisi Günay Özdemir, otel işletmecileri ile yaptığı toplantıda, "Edirne'de ciğerde ciğer başka bir şey yok. Edirne'ye gelen biri öğlen köfte ve ciğeri birlikte yediyse akşam ne yiyecek. Edirne'nin saray mutfağı, kendine has yemekleri var. Bu yemekleri sunmak lazım" dedi.Edirne Valiliği, kentin otel işletmecileriyle bir otelde kentin turizm sorunlarını konuşmak ve çözüm yolları aramak için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Edirne Valisi Günay Özdemir, Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren de katıldı.Otel sahibi Murat Tuzcu'nun sigara kullanımında işletmelerin fiziki yapısında "Biraz müsamahalı davranılması gerektiğini düşünüyorum" yorumuna Vali Özdemir, "Sigara ile ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Yönetmelik belli. Mevzuata uygun şekilde fiziki şartlarımızı yerine getireceğiz. Yasalar, mevzuat ne diyorsa o" yanıtını verdi."Ciğerde ciğer başka bir şey yok"Otel işletmecilerinin yemek menülerinde Osmanlı saray mutfağından seçmeler sunmaları gerektiğini ifade eden Vali Özdemir, "İstanbul'dan gelen bir insanın Edirne'de kalması için ne gerekiyor? Öğlen gelen biri yarım porsiyon köfte, yarım porsiyonda ciğer yedi. Akşamda Edirne'de has bir yemek yemem lazım. Nerede yemek yerim. Saray mutfağından seçme, özel yemekler nerede yiyebilirim. Akşam Edirne'ye özel yemekler yapmak lazım. Edirne'nin yemek konusunda eksikleri var. Edirne'nin nereleri gezilebilir, nasıl yemekler sunulur, bunların broşürlerini yapıp dağıtmak lazım. Edirne'de ciğerde ciğer başka bir şey yok. Edirne'ye gelen biri öğlen köfte ve ciğeri birlikte yediyse akşam ne yiyecek. Edirne'nin saray mutfağı, kendine has yemekleri var. Bu yemekleri sunmak lazım. Bizim 3-5 çeşit yemeğimizi ön plana çıkarmamız lazım. Kayseri mantısı olsun ama İstanbul'dan gelen insanın ilk tercihi olmasın" dedi.Otel sahibi Haşim Şimşek'in Kayserili olduğunu ifade ettiği toplantıda Başkan Gürkan, "Edirne'de yaşayan, Edirne'den para kazanan herkes Edirnelidir. Ben buna kızıyorum. Çok ciddiyim" dedi.Edirne ciğerinin Edirne'nin önüne geçtiğini belirten otel işletmecisi Murat Tuzcu, bunun iyi bir şey olmadığını söyledi. "Otele gelen konukların gece alkol almaları gerekiyor ki araba kullanmasınlar, kalsınlar" diyen Tuzcu, alkol kullanımının konaklamada bir gerekçe olduğunu öne sürdü.Yeni kuşak gençlerin sadece sosyal medyaya ilgili olduklarını, tarihi eserlerde sadece telefonlarıyla özçekim yaptıklarını belirten Tuzcu, Edirne'nin sigara yasağının olmadığı açık eğlence yerine ihtiyacı olduğunu, otellerine gelen konuklarını eğlendiremediklerini söyledi.Son olarak Vali Özdemir, şunları kaydetti:"Edirne'ye gelen konuklara baktığımızda her gruptan, her düşünceden insan geliyor. Selimiye'ye inanç turizmi için gelen bir insanı akşam konaklatmak lazım. Akşam ilahi sunum yapmanız lazım ya da farklı bir konsept yapmak lazım. İşte bir Roman gecesi yapmak lazım. Bir eğlence. Her gelen insan yüzde 10 gelirdir. Sadece bir kesime yönelirseniz olmaz."