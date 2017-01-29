29.01.2017 14:13:54

Vali Küçük: 'Kardeşliği herkese göstermeniz çok önemli'

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunda (BEDFE) gerçekleştirilen programda, 'Dadaşın kelime anlamındaki kardeşliği, yiğitliği herkese göstermeniz çok önemli' dedi.

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Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunda (BEDFE) gerçekleştirilen programda, "Dadaşın kelime anlamındaki kardeşliği, yiğitliği herkese göstermeniz çok önemli" dedi.Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Küçük, "Yeryüzünde hiç kimse doğduğu ve ait olduğu toprakları zorunda kalmadıkça terk etmez. İş için aş için gurbete çıkar ve birçok insan da ilk süreçte ne yapacağını bilmeden damdan düşmüşe döner. Sizleri bir federasyonun çatısı altında bir arada görmek beni son derece memnun etti. Burada ayrışmadan sorunlarınızı bir arada konuşarak halletmeniz ve dadaşın kelime anlamındaki kardeşliği, yiğitliği herkese göstermeniz çok önemli. Kültürümüze elbette sahip çıkacağız. Fakat aynı zamanda yaşadığımız ve doyduğumuz şehir olan Bursa'nın da üretimine katkı koyacağız, sahip çıkacağız" dedi.BEDFE Başkanı Ömer Ömeroğulları, Vali İzzettin Küçük'e verdiği destekler dolayısıyla teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.