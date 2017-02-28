28.02.2017 16:08:18

Vali Kamçı halk toplantısı yaptı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, dördüncüsü düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, dördüncüsü düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantılarının dördüncüsü Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı.Toplantıya Vali Kamçı'nın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Kamçı, önceden belirlenen günlerde Valilikçe 'Halk Günü' adı altında toplantılar yapmaya devam ettiklerini belirterek, toplantıların amacının vatandaşın istek ve taleplerinin birinci elden dinlenilmesi, sorunların çözüme ulaştırılması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi olduğunu ifade etti.Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.