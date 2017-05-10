11.05.2017 08:59:36

Vali Kamçı, 'Bir gün değil her gün engellilerin yanında olmanın gayreti içindeyiz'

Vali Süleyman Kamçı eşi Hanımefendi Ayşe Kamçı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

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Vali Süleyman Kamçı eşi Hanımefendi Ayşe Kamçı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.Kayseri Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından özel bir tesiste düzenlenen programa, Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, engelli çocukların aileleri ve öğretmenleri de katıldı.Vali Kamçı, Engelliler Haftası programında yaptığı konuşmada, toplumun içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engelli vatandaşların çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmalarının devletimizin en önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, Devletin bu kapsamda sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri engelli vatandaşlarımıza sunduğunu belirtti.Son yıllarda engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetlerinin, İlimizde de yoğun bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:" Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalarımızla bir gün değil her gün sizlerin yanında olmanın gayreti içerisindeyiz."Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise bu program için uzun süre boyunca hazırlandıklarını belirterek, bu heyecana ortak olan başta Vali Kamçı ve Hanımefendi Ayşe Kamçı ile katılımcılara teşekkür etti.Konuşmaların ve gösterilerin ardından Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı ile protokole mensup kişiler, il müdürlüğü yöneticileri, çalışanları ile engelli yakınları, kusursuz bir programın mimarı engelli çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.