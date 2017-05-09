09.05.2017 17:18:18

Vali İsmail Ustaoğlu, öğrenciler yararına düzenlenen kermese katıldı

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermese katıldı.

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Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermese katıldı.Vali İsmail Ustaoğlu, Hanımefendi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, öğrenci kulüpleri Değişim ve Gelişim Kulübü ve Kent ve Çevre Değerlerini Koruma Kulübü'nün öğrenciler yararına ortaklaşa düzenlediği kermese katıldı. Kermes açılışında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lala Huseynova tarafından davetlilere keman resitali sunuldu. Keman resitalinin ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte stantları gezen Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerden bilgi aldı.Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen kermeste geliri ihtiyaçlı öğrencilere bağışlanmak üzere öğrenciler tarafından hazırlanan giysi, takı ve yiyecekler yer alıyor.