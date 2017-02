06.02.2017 18:00:08

Vali İsmail Ustaoğlu: 'Bayburt herşeyiyle yatırımlara hazır'

Vali İsmail Ustaoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Bayburt'ta yatırım yapmak isteyen girişimcilerle bir araya geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Bayburt'ta yatırım yapmak isteyen girişimcilerle bir araya geldi.Toplantı açılışında Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda, Bayburt'ta yatırım yapmak isteyen girişimcilerle değerlendirme toplantısı yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, programın ileriki sürecinde neler yapılması gerektiği noktasında yatırımcılarla görüş alışverişinde de bulunmak istediklerini dile getirdi.Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Yeni Teşvik Paketi Cazibe Merkezleri Programına Bayburt'un da dahil edilmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Bu paketten ilimiz nasıl daha çok yararlanır ve ilimiz açısından bunu nasıl daha avantajlı bir duruma getirebiliriz, Bayburt'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızla koordineli olarak bu süreci nasıl yürütürüz bunların değerlendirmesini yapmak istedik." İfadelerini kullandı.Vali İsmail Ustaoğlu, program kapsamında yapılacak ön başvuru taleplerinin 27 Şubat itibariyle sona ereceğini anımsatarak, Cazibe Merkezleri Programının kalkınmada geri kalmış iller açısından çok güzel fırsatlar sunduğunu aktardı. Programın üretim ve istihdamı artırarak göçü engelleyeceğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Önümüzdeki süreçte çok önemli ve ses getirecek hizmetlerin hayatına geçirileceği bir dönem olacak. Program kapsamında yer alan belli sektörler var. İmalat Sanayi, Çağrı Merkezleri ve Veri Merkezi sektörleri program kapsamında ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra bölgemizde daha önce yatırım yapanların yatırımlarının genişletme adına da bir takım fırsatlar sunuluyor. Diğer yandan yarım kalmış, ekonomiye kazandırılma noktasında bir takım engellerle karşılaşılarak yarıda bırakılmış yatırımlar varsa bunları da ekonomiye kazandırma adına program kapsamında çeşitli destekler sunulacak. Ayrıca başka illerde faaliyetlerine devam ederken yatırımları program kapsamı içerisinde yer alan illerden birine kaydırmak isteyen yatırımcılara da teşvikler olacak."Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kat edilen mesafeyi değerlendiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Artık işin gerçekçi tarafına geldik. Süreç artık bir takvime bağlandı ve birinci etap başvuruları başladı. Şimdi sizlere birlikte bu konuda başta Bayburt Valiliği olarak bizler ve ilimizin diğer yönetici aktörleri olarak sizlerin burada yapacağı her türlü girişim ve yatırıma elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi bildirmek üzere bir araya geldik. Bu noktada yapılacak her yatırıma hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum. Huzuruyla, güvenliğiyle, emniyetiyle program kapsamında yer alan iller arasında en cazip konumda bulunan ilimizin, siz kıymetli yatırımcıların yapacağı her türlü yatırıma destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından, toplantıya katılan girişimciler mevcut yatırımları ve program kapsamında Bayburt'ta hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırım Tepe, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak'ın değerlendirmesinin ardından girişimcilere Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hasan İskender tarafından program kapsamında verilecek teşvikler hakkında sunum yapıldı.Katılımcıların program hakkında görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona eren toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, ilgili kurum temsilcileri ve müteşebbisler katıldı.