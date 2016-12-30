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Vali İsmail Çataklı'dan yeni yıl mesajı
30.12.2016 18:23:10

Vali İsmail Çataklı'dan yeni yıl mesajı

Kilis Valisi İsmail Çataklı,2017 yılının Türkiye'de ve Kilis'te, acıların yaşanmadığı, huzurun ve sükünetin hakim olduğu bir yıl olmasını temenni etti.

Kilis Valisi İsmail Çataklı,2017 yılının Türkiye'de ve Kilis'te, acıların yaşanmadığı, huzurun ve sükünetin hakim olduğu bir yıl olmasını temenni etti.

Vali Çataklı, hüzün ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakarak, büyük umutlarla yeni yıla girdiklerini ifade ederek, " Yeni yıllar, geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır. 2016 yılı gerek ülkemizde gerekse ilimizde tarihi nitelikte olaylara sahne oldu. 15 Temmuz da ülkemizin birlik ve beraberliğine, halkımızın huzur ve güvenliğine ve millet iradesine kasteden hain terör saldırıları ile karşı karşıya kaldık. Ancak milletimizin cesur, vakur duruşu sayesinde bu tehdidi bertaraf ettik. İlimizde ise yaşanan sıkıntılı süreçlerin sonrasında kahraman ordumuzun sayesinde bugün daha güvenli, daha huzurlu bir ortamda yaşıyoruz.Dün olduğu gibi bugün de, yarın da birlik ve beraberliğimize yönelen bu tür tehditlerin başarıya ulaşma şansları olmayacaktır. Bizlere düşen, birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi daha çok severek, ilimiz ve ülkemiz için çalışmaktır"dedi.

2017 yılının, Türkiye'de ve Kilis'te, acıların yaşanmadığı, huzurun ve sükünetin hakim olduğu bir il olmasını temenni ettiğini ifade eden Vali Çataklı, " 2016 yılı içerisinde İlimize yapılan roketli saldırılarda hayatını kaybedenler başta olmak üzere, ülkemizin birlik ve beraberliğine, halkımızın huzur ve güvenliğine kasteden hain terör saldırılarına maruz kalarak hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza ve şehit olan güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. 2017 yılının sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde, bölgemizde barışa hizmet eden bir il olmasını temenni ediyor ve Kilisli hemşehrilerim başta olmak üzere bütün milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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