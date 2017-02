06.02.2017 18:29:19

Vali Işın: 'PKK Kürtleri dinsizleştirmek istiyor'

AĞRI (İHA) â€" Ağrı Valisi Muşa Işın, terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "PKK esas itibarıyla Kürtleri dinsizleştirmek istiyor" dedi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve muhtarların katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Burada konuşan Vali Musa Işın, "Bizim için; şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik söz konusudur. Yaptığımız her işi halkımızla paylaşmayı uygun görüyoruz. Toplumun her kesimiyle sohbetler yaptık. Sizin görüşlerinizi aldık, Ağrı için ne yapabiliriz, düşüncelerinizi aldık. Amacımız arkadaşlarımızla birlikte ilimize güzel hizmetler yapmaktır. Kimse aç kalmasın, kimse açıkta kalmasın gayreti içerisindeyiz. Sizin duanızdan başka hiçbir talebimiz yoktur" dedi.Devlet ile millet arasında bir perde kalmadığını söyleyen Vali Işın, "Yediden yetmişine genç, yaşlı, zengin, fakir demeden kapılarımız herkese açıktır. Eski devlet anlayışı yoktur. 'Bugün git yarın gel' anlayışına hakim bir idarecilik anlayışı yok. Bizde insanlarımızı yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Biz istiyoruz ki Ağrımızda huzur olsun, sükunet olsun. Terör örgütü PKK 32 yıldır bölücülük faaliyetlerini sürdürüyor. Kürtler, bu süre zarfında yürütülen propagandalara rağmen sorunun parçası haline gelmedi. Terör örgütü son zamanlarda Ağrı'da da huzuru bozmaya çalıştı. Gelin hep beraber bu terör örgütün ve uzantısının ilimizde cirit atmasına fırsat vermeyelim. Bunlar bütün mukaddes değerlerimize düşman. Bunlar Kürt değildir, bunu bilelim. PKK, DEAŞ, FETÖ, El Nusra, El Kaide, her ne zıkkım varsa hepsi bu bölgede Müslümanları öldürmek için tezgahlanmış, Batı ülkeleri tarafından taşeron olarak kullanılan terör örgütleridir. Biz 15 Temmuz'da ülkemizi, vatanımızı ipten aldık. Bu halk, bu millet, bu terör örgütünü o gece tarih sahnesinden sildi. Aynı şekilde PKK'yı da silmek zorundayız. Nasıl ki DEAŞ terör örgütü Müslümanları temsil etmiyorsa, nasıl FETÖ terör örgütü Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK terör örgütü de aynı şekilde Kürtleri temsil etmiyor. Terör örgütü PKK dış güçler tarafından besleniyor. PKK'nın silah fabrikası mı var? Hayır. Merkez Bankası mı var? Hayır. Peki 32 yıldır bu silahlar, bu paralar nereden geliyor? Yakaladıklarımızın üzerinde 10-15 bin dolar çıkıyor. İstanbul'da gece kulübünde katliam yapan teröristin üzerinden 194 bin dolar çıktı" dedi.Bölgedeki her devletin birden fazla terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getiren Işın, "Bu terör örgütlerinin tümü Müslümanları katletmek için vardır. Biz Hristiyan aleminde insanlar öldürülsün demiyoruz. Ama ne hikmetse PKK, DEAŞ, El Kaide, El Şebab, Boko Haram, Müslümanları öldürüyor. Bu milletin ferasetiyle Kürt kardeşlerimiz de vatandaşlarımız da Allah'a çok şükür, PKK'nın ne mal olduğunu anladı, desteğini çekti. Mahremimize el uzatan her kimse, bu eli kıracağız. Canımız pahasına Kürtlerin güzel haysiyetlerinin yok olmasına fırsat vermeyeceğiz. PKK esas itibarıyla Kürtleri dinsizleştirmek istiyor" diye konuştu.