23.02.2017 10:08:14

Vali Işık'tan Tersakan'ı kirleten işletmelere uyarı

Amasya Valisi Salih Işık, Tersakan Çayı'na günlük 417 ton hayvan gübresi aktığına dikkat çekerek, 'Hayvancılık yapan işletmelerimiz gerekli önlemleri almalı' dedi.

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Amasya Valisi Salih Işık, Tersakan Çayı'na günlük 417 ton hayvan gübresi aktığına dikkat çekerek, "Hayvancılık yapan işletmelerimiz gerekli önlemleri almalı" dedi.Amasya'da Yeşilırmak Nehri ve Tersakan Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Salih Işık, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Kaymakamı Vural Karagül, DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü A. Özkan Kaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Lokman Gültekin, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu ile diğer yetkililer katıldı."Büyük bir çevre kirliliği"Toplantının ana gündem konusunun hayvansal kirlilikten kaynaklanan kirliliği ortaya koymak ve bu kirliliğin çözümü noktasında gereken önlemleri almak olduğunu belirten Vali Işık, "Bu sorun Amasya'nın ve Suluova ilçemizin ortak sorunudur. Geçenlerde Orman ve Su İşleri Bakanımız buraya geldiğinde bu konuyu kendisine arz ettiğimizde, bürokratlarını ilimize gönderdi ve konuyu kendi aramızda tartıştık. Bu dönemde çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Tersakan Çayı'na günlük 417 ton hayvan gübresi akmaktadır. Diğer atıklarla beraber Yeşilırmak'a ulaştığında ise ortaya büyük bir çevre kirliliği meydana çıkmaktadır. Bu problemin çözümü noktasında ise hayvancılık yapan işletmelerimizin gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Atılan bu gübrelerin geri dönüşümü sağlandığında kirlilik ortadan kalkacaktır. Bununla ilgili önemli mesafe aldık. Konuyla alakalı gerekli çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.Toplantıda Yeşilırmak ve Tersakan Çayı açısından önemli çevresel etkisi, atıkların yönetiminde karşılaşılan problemler, geri kazanımında kullanılabilecek yöntemler, mevzuat açısından yapılacak değerlendirmeler ve çevresel etkilerinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunum eşliğinde anlatıldı.