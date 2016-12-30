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Vali Işık siyasi partileri dolaştı
31.12.2016 08:56:22

Vali Işık siyasi partileri dolaştı

Amasya Valisi Salih Işık, ildeki siyasi parti teşkilatlarını ziyaret ederek il başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Amasya Valisi Salih Işık, ildeki siyasi parti teşkilatlarını ziyaret ederek il başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Parti ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, CHP İl Başkanı Reşat Karagöz, MHP İl Başkanı Kadir Kutay Samsun, BBP İl Başkanı Hasan Arslan, SP İl Başkanı Ahmet Cevher ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Işık, "Siyasi partilerimiz demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır" dedi.

Siyasi partiler, sivil toplum teşkilatları ve derneklerle birlikte Amasya'ya daha iyi hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Işık, "Amasya'mızın problemlerini, siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütleri, diğer teşekküller ve vatandaşlarımızla birlikte çözme gayreti içerisinde olacağız. İl başkanlarımızla ilimizin sorunları ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir ziyaret oldu" diye konuştu.
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