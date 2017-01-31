31.01.2017 18:07:31

Vali Güvençer, üç ilin valisini ağırladı

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2017 yılının 1. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya gelen Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır ve Uşak Valisi Ahmet Okur Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundular.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2017 yılının 1. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya gelen Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır ve Uşak Valisi Ahmet Okur Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundular.Konuk valileri, valilik önünde karşılayan Vali Güvençer ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, Manisa hakkında bilgiler aktardı.