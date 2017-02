10.02.2017 17:46:10

Vali Güvençer Turgutlu'da muhtarları dinledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, muhtarlar toplantısının üçüncüsünü Turgutlu'da yaptı.Turgutlu Samiye-Nuri Sevil İlkokulu Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in başkanlık yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, büyükşehir belediyesi temsilcileri, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, Turgutlu ilçe müdürleri, bazı il müdürleri ile Turgutlu ilçesi mahalle muhtarları katıldı. Turgutlu ilçe mahalle muhtarları ile yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, "Tüm muhtarlarımızı il müdürlerim ile birlikte saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün hepimiz bir araya geldik. Yüksek hedeflerimiz var. Daha iyiye, daha güzele nasıl gideriz, Turgutlu'nun daha iyiye gitmesi için el ele vererek hep birlikte nasıl daha iyiye gidebilirizi aramak için bir aradayız. Birbirimizi görmekten çok mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz, güveniyoruz. Manisa ve Turgutlu için bize düşen sorumlulukları yerine getirebilmek için buradayız. Büyükşehir yasasından sonra sorumluluklarınız daha da arttı. Tüzel kişilik ve bütçe imkânları ortadan kalktı. Vatandaşların tüm talepleri sizlerin omuzlarında. Miras aldığımız büyük kadim devlet içerisinde kamu görevlisi, kamunun hizmetkârı, devletin otoritesinin de sahibisiniz. Aynı zamanda o mahallenin liderisiniz. Devletimizin vicdanının, şefkatinin, hassasiyetinin yerelde temsilcilerisiniz. Demokratik, sosyal bir hukuk devletinde her bir vatandaşın derdi her talebi makbuldür, takdire şayandır, kamu imkanlarıyla çözümlenmesi boynunun borcudur. Bir tek ferdin bile talebi dikkate alınıp, malum prosedür içerisinde çözülecektir. Muhtarlarımızın ilettiği talep ve sorunlar dikkate alınacak ve takip edilecektir. Bu toplantı öncelikle sizleri dinlemek için yapıldı. Bir sorunu çözmekten ziyade daha iyisini yapabilmek için bir aradayız. Birbirimizi tanımak, güvenmek, sevmek el birliğiyle daha iyisini yapabileceğimizin yollarını aramak için bir aradayız. Temel maksadımız bu. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri teknik altyapı hizmetlerinin çözümünde birinci derece yetkili. Her geçen gün daha iyi olacağız, sorunlarımız giderek azalacak. Hala bir takım sorunlarımız var, bunları aşmak için daha fazla kaynağa, daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Bugün Turgutlu geçen yıldan daha iyiyse bunda hem sizin hem kamu çalışanlarının emeği var. Yapılanlar için teşekkür etmek olgun insanların gereğidir. Bazı konularda sorunları çözmek zaman alabilir. Sorunlarınızın hepsi devlet kaynaklarının envanterinde olacak. Burada konuşulanların hepsi değerlendirilecek. Sonuçları size ulaştırılacak. Daha sonraki toplantılarda yine beraber olacağız ve bugün konuşulanları değerlendireceğiz" dedi.Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan da yaptığı konuşmada, "Sayın bakanımızın talimatları ile ve sayın valimizin himayelerinde bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. 61 mahallemiz, 156 bin 567 nüfusumuz var. 39 mahalle jandarma bölgesi, 22 mahalle emniyet bölgesinde. Muhtarlarımızla devamlı bir araya geliyoruz. Mahalle buluşmaları yapıyoruz. Ben tüm siz Sayın Valime ve diğer katılımcı Müdürlerimize, muhtarlarımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Daha sonra muhtarlar söz alarak imar, elektrik, yol, su, sağlık, eğitim, güvenlik ve müftülüğü ilgilendiren konularda sorunlarını dile getirerek çözümü için talepte bulundular. Toplantının ardından Vali Güvençer ve protokol muhtarlarla birlikte öğle yemeği yedi.