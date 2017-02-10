SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vali Güvençer Turgutlu'da muhtarları dinledi
10.02.2017 17:46:10

Vali Güvençer Turgutlu'da muhtarları dinledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, muhtarlar toplantısının üçüncüsünü Turgutlu'da yaptı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, muhtarlar toplantısının üçüncüsünü Turgutlu'da yaptı.

Turgutlu Samiye-Nuri Sevil İlkokulu Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in başkanlık yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, büyükşehir belediyesi temsilcileri, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, Turgutlu ilçe müdürleri, bazı il müdürleri ile Turgutlu ilçesi mahalle muhtarları katıldı. Turgutlu ilçe mahalle muhtarları ile yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, "Tüm muhtarlarımızı il müdürlerim ile birlikte saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün hepimiz bir araya geldik. Yüksek hedeflerimiz var. Daha iyiye, daha güzele nasıl gideriz, Turgutlu'nun daha iyiye gitmesi için el ele vererek hep birlikte nasıl daha iyiye gidebilirizi aramak için bir aradayız. Birbirimizi görmekten çok mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz, güveniyoruz. Manisa ve Turgutlu için bize düşen sorumlulukları yerine getirebilmek için buradayız. Büyükşehir yasasından sonra sorumluluklarınız daha da arttı. Tüzel kişilik ve bütçe imkânları ortadan kalktı. Vatandaşların tüm talepleri sizlerin omuzlarında. Miras aldığımız büyük kadim devlet içerisinde kamu görevlisi, kamunun hizmetkârı, devletin otoritesinin de sahibisiniz. Aynı zamanda o mahallenin liderisiniz. Devletimizin vicdanının, şefkatinin, hassasiyetinin yerelde temsilcilerisiniz. Demokratik, sosyal bir hukuk devletinde her bir vatandaşın derdi her talebi makbuldür, takdire şayandır, kamu imkanlarıyla çözümlenmesi boynunun borcudur. Bir tek ferdin bile talebi dikkate alınıp, malum prosedür içerisinde çözülecektir. Muhtarlarımızın ilettiği talep ve sorunlar dikkate alınacak ve takip edilecektir. Bu toplantı öncelikle sizleri dinlemek için yapıldı. Bir sorunu çözmekten ziyade daha iyisini yapabilmek için bir aradayız. Birbirimizi tanımak, güvenmek, sevmek el birliğiyle daha iyisini yapabileceğimizin yollarını aramak için bir aradayız. Temel maksadımız bu. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri teknik altyapı hizmetlerinin çözümünde birinci derece yetkili. Her geçen gün daha iyi olacağız, sorunlarımız giderek azalacak. Hala bir takım sorunlarımız var, bunları aşmak için daha fazla kaynağa, daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Bugün Turgutlu geçen yıldan daha iyiyse bunda hem sizin hem kamu çalışanlarının emeği var. Yapılanlar için teşekkür etmek olgun insanların gereğidir. Bazı konularda sorunları çözmek zaman alabilir. Sorunlarınızın hepsi devlet kaynaklarının envanterinde olacak. Burada konuşulanların hepsi değerlendirilecek. Sonuçları size ulaştırılacak. Daha sonraki toplantılarda yine beraber olacağız ve bugün konuşulanları değerlendireceğiz" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan da yaptığı konuşmada, "Sayın bakanımızın talimatları ile ve sayın valimizin himayelerinde bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. 61 mahallemiz, 156 bin 567 nüfusumuz var. 39 mahalle jandarma bölgesi, 22 mahalle emniyet bölgesinde. Muhtarlarımızla devamlı bir araya geliyoruz. Mahalle buluşmaları yapıyoruz. Ben tüm siz Sayın Valime ve diğer katılımcı Müdürlerimize, muhtarlarımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Daha sonra muhtarlar söz alarak imar, elektrik, yol, su, sağlık, eğitim, güvenlik ve müftülüğü ilgilendiren konularda sorunlarını dile getirerek çözümü için talepte bulundular. Toplantının ardından Vali Güvençer ve protokol muhtarlarla birlikte öğle yemeği yedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Esendere eski Belediyesi Başkanı serbest bırakıldı
Esendere eski Belediyesi Başkanı serbest bırakıldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Esendere eski Belediyesi Başkanı Akif Kaya, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
10.02.2017 17:39:47
Medipol Başakşehir'de iki imza
Medipol Başakşehir'de iki imza
Medipol Başakşehir, Mossoro ile 2, Volkan Babacan ile de 4 yıllık sözleşme uzattı.
10.02.2017 17:37:53
WADA'dan İspanya futboluna doping uyarısı
WADA'dan İspanya futboluna doping uyarısı
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, İspanya futbolunda uygulanan doping testlerinin yetersiz olduğunu açıkladı.
10.02.2017 17:14:47
BBP'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması
BBP'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın derinlemesine değil enlemesine yayılarak ve özellikle PYD/YPG’yi hedef alarak kalıcı bir hale gelmesi lazım.' dedi.
10.02.2017 17:12:15
İstanbul Valiliği'nden ’av tüfeği’ kararı
İstanbul Valiliği'nden ’av tüfeği’ kararı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının yasaklandığı belirtildi.
10.02.2017 16:58:26
Türkiye'nin 'en stresli mesleği' seçildi
Türkiye'nin 'en stresli mesleği' seçildi
Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri, 'Stresli Meslekler Araştırması' yaptı.
10.02.2017 16:50:10
Bozdağ'dan İstinaf Mahkemesi açıklaması
Bozdağ'dan İstinaf Mahkemesi açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ, istinafın sağlıklı işlemesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, 'Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacağız.' dedi.
10.02.2017 16:49:47
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları