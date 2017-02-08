08.02.2017 16:51:13

Vali Güvençer iade-i ziyaretlerine devam ediyor

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyarette bulunmaya devam ediyor.

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Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyarette bulunmaya devam ediyor.Vali Güvençer İşitme Engelliler Derneği, Manisa Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanlığı ile Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanlığını ziyaret etti.Vali Güvençer, ilk olarak İşitme Engelliler Derneği Başkanı Sedat Çetinkaya ve yönetimini ziyaret etti. İşitme engelliler ve aileleriyle samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Güvençer, işitme engelli sporcuların başarılarını konu alan gazete haberini inceleyerek başarılarının devamını diledi. Çocukları severek şakalaşan Vali Güvençer, derneğin faaliyetlerine kendisinin de destek olacağını söyledi.Daha sonra Manisa Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkan Merter Yıldız ve yönetimini ziyaret eden Vali Güvençer, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.Başkan Merter Yıldız da Vali Güvençer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa'da yürütülecek çalışmalarda kendilerine ihtiyaç duyulduğunda hazır olduklarını ifade etti.Vali Güvençer, Eğitim-Sen Şube Başkanı Metin Demirel ve yönetimini ziyaretinin ardından Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay ve yönetimini ziyaret ederek iade-i ziyaretlerini tamamladı.