09.02.2017 17:23:26

Vali Güvençer'e MİDDER onursal üyelik belgesi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Başkanı Serhat Çağ ve Yönetimi ile Akhisar Roman Müziği ve Kültürünü Koruma Derneği Başkanı Salih Demirci ve Yönetimini ağırladı.

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Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Başkanı Serhat Çağ ve Yönetimi ile Akhisar Roman Müziği ve Kültürünü Koruma Derneği Başkanı Salih Demirci ve Yönetimini ağırladı.Ziyarette konuşan MİDDER Başkanı Serhat Çağ, derneklerinin Eylül ayında Türkiye genelinde şubeler ve temsilcilikler de verilmek üzere kurulduğunu, ilk etapta Manisa il merkez ve ilçelerinde çalışmalarını yürüttüklerini bildirerek, "Şu anda yaklaşık 30 ilde teşkilatlanma ve temsilciliklerimiz çalışmalarına başladılar. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 16 Temmuz sabahı arkadaşlarımızla oturup böyle bir topyekun mücadeleye girilmesi gerektiğini ve bunun STK'ların çatısı altında yapılması gerektiğini düşünerek bu yola çıktık. 29 Ocak'ta genel kurulumuzu yaptık, yeni yönetim kurulumuzla birlikte Sayın Valimizi ziyaret edip 'Onursal Üyelik' belgemizi kendisine takdim etmek istiyoruz" dedi.Başkan Çağ, "Amacımız bu tarz kalkışmaların haince darbelerin bir daha ülkemizde yaşanmaması adına vatandaşımızı, insanlarımızı, özellikle gençlerimizi ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek. 15 Temmuz gecesi Türk Milleti çok büyük bir ferasetle, dayanışmayla, milli birlikle bu işgal girişimini püskürttü" diye konuşarak Vali Güvençer'e MİDDER 'Onursal Üyelik' belgesini sundu.Vali Güvençer de onursal üyelikle kendisini onurlandırdıkları için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.Akhisar Roman Müziği ve Kültürünü Koruma Derneği ziyaretiDaha sonra Vali Mustafa Hakan Güvençer'i Akhisar Roman Müziği ve Kültürünü Koruma Derneği Başkanı Salih Demirci ve Yönetimi ziyaret etti.Demirci Vali Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını, Manisa'ya 'hoş geldiniz' demek, Roman müziğini, roman kültürünü tanıtmak ve roman vatandaşların sorunlarını dile getirmek için geldiklerini söyledi.Vali Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek romanların müziği ve kültürüyle toplumumuza ayrı bir renk verdiğini dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.