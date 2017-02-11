11.02.2017 10:16:27

Vali Güvençer'den Turgutlu'ya ziyaret

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu'da yatırımları inceleyerek sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu'da yatırımları inceleyerek sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.İlk olarak Kaymakam Uğur Turan'ı makamında ziyaret eden Vali Güvençer Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Turgutlu'da yapımı devam eden 12 bin 500 kişi kapasiteli stadyum inşaatında incelemelerde bulundu.Vali Güvençer'in Turgutlu programında kendisine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin ile bazı daire müdürleri de eşlik etti. Vali Güvençer, Türkiye Kızılay Derneği Turgutlu Şubesi, Turgutlu Yörükleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Turgutlu Muhtarlar Derneği, Turgutlu Ziraat Odası ile Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkan ve yönetimlerine ziyarette bulundu.Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Güvençer Turgutlululardan her zaman pozitif enerji aldığını belirterek, "Turgutlu ziyaretimde, geleceğe dair inancım bir kez daha pekişti. Birbirimize kucak açtığımız, birbirimizi tanıdığımız, birbirimizi sevdiğimiz ve güzel niyetlerimizi paylaştığımız sürece, Türkiye'de, Manisa'da ve Turgutlu'da yarınlar bugünlerden daha güzel olacaktır" diye konuştu.