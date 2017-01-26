26.01.2017 16:43:29

Vali Güvençer'den sivil toplum kuruluşlarına ziyaret

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kendisini ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ileten sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyaretlerine devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kendisini ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ileten sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyaretlerine devam ediyor.Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, DSP İl Başkanı Mesut Öztürk'ü ziyaret etti. Kendisini çiçekle karşılayan İl Başkanı Öztürk'e teşekkür eden Vali Güvençer gösterilen yakın ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Güvençer daha sonra Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir'i de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Manisa Operasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Güvençer, burada Ekip Lideri Hakan Özcan ve üyeleri ile bir süre sohbet etti. Vali Güvençer, insanları ve hayvanları zor zamanlarında arama kurtarma faaliyetinde bulunmaları nedeniyle hayati önemi olan bir görev yerine getirdiklerini belirterek aynı zamanda bir kamu görevi yürüten AKUT Manisa ekibine başarılarının devamını diledi.Vali Güvençer, ziyareti sırasında AKUT Manisa Operasyon Merkezi üyelerinin arama kurtarma faaliyetlerinde kullandıkları malzemelerin bulunduğu depoyu da gezdi.