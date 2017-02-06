06.02.2017 12:12:27

Vali Gül'den, kurumlara ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, kurum ziyaretleri kapsamında İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Türk Standartları Enstitüsü'nü ziyaret etti.

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Sivas Valisi Davut Gül, kurum ziyaretleri kapsamında İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Türk Standartları Enstitüsü'nü ziyaret etti.İlk olarak İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, kurumun çalışmaları hakkında İl Müdürü Tanzer Erdem'den bilgi alarak, müdürlük bünyesindeki ofisleri gezdi. Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü'ne geçen Gül, burada İl Müdür Vekili Selim Baş ile bir araya geldi. Baş'tan bilgi alan Gül, son olarak Türk Standartları Enstitüsü'nü de ziyaret ederek İl Temsilcisi Harun Yıldırım ile bir süre görüştü.Kurum ziyaretlerinde il müdürlerine çalışmalarında başarılar dileyen Vali Gül, yapılması planlanan yeni valilik ek hizmet binası ile birçok kurumun bir araya getirilmesinin planlandığını söyledi. Mevcut hizmet binalarının yetersiz ve sosyal donatı olarak kısıtlı olduğunu ifade eden Gül, "Pasaj içerisinde hizmet vermeye çalışan müdürlüklerimiz var. Buralarda asansör, engelli parkı, otopark gibi hizmetler yok. Yeni yapılacak olan valilik binası ile birçok kurum tek çatı altında olacak ve zaman kaybının da önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.