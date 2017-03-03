03.03.2017 16:49:51

Vali eşinden ADSM'ye ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, Aile Destek ve Eğitim Merkezini (ADSM) ziyaret etti.

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Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, Aile Destek ve Eğitim Merkezini (ADSM) ziyaret etti.ADMS'yi ziyaret eden Dr. Funda Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Vedat Ali Ertuş tarafından karşılandı. ASP Müdürü ve beraberindekiler, Dr. Funda Toprak'a Aile Destek ve Eğitim Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.Merkezde verilen kursları gezerek kursiyerlerle sohbet edip, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Toprak, Hakkari'de kadınlara yönelik faaliyet veren Aile Destek ve Eğitim Merkezi faaliyetlerini önemsediklerini söyledi. Toprak, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve SYDV tarafından kadınların gelişim ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayıcı, meslek edindirici, psikososyal destek sağlayıcı, çeşitli kursların ve etkinliklerin yapılacağı eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin yapıldığı, toplantı ve eğitim salonlarının bulunduğu, çocuklar için de kreş ortamının sağlanacağı bir Aile Yaşam ve Destek Merkezinin açılabilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor ve konum takipçisi olacağız" dedi.Bir süre kadınlarla sohbet eden Toprak, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yeni hizmete açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezini (ŞÖNİM) ziyaret etti.