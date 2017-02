04.02.2017 16:58:09

Vali Erin: 'Hizmeti köylünün ayağına götürüyoruz'

Köyleri ziyaret ederek vatandaşın dertleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyi gelenek haline getiren Vali Abdullah Erin, Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan), Akçalı ve Ahmethoca Köylerini ziyaret etti.Yazıbaşı, Akçalı ve Ahmethoca Köylerini ziyaretinde Vali Abdullah Erin'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve Alevi kanaat önderleri eşlik etti.İlk olarak Yazıbaşı (Azikan) Köyünü ziyaret eden Vali Abdullah Erin, Yazıbaşı köyü sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, kendisini karşılamaya gelen ve uzun kuyruklar oluşturan köylülerle tek tek tokalaştı.Yazıbaşı Köylüleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Vali Erin, köy konağında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Vatandaşların dile getirdiği talepleri tek tek not alan Vali Erin, "Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Vatandaş bize değil, biz vatandaşın ayağına gideceğiz. Köylülerimizin ilettiği Yazıbaşı ile Sarıkaya köyünü birbirine bağlayan 20 kilometrelik yolun yapılması içinde gerekli çalışmaları başlatacağız. Bugün devletin varlığını ve sıcaklığını sizlere hissettirmek amacıyla karlı dağları aşarak, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için onların muhatabı olan kurum amirlerini de yanımıza alarak sizleri ziyaret etmek ve sorunlarınızı birinci ağızdan dinlemek amacıyla buradayız. Bütün sorunlarınızı gönül rahatlığıyla bizlere iletebilirsiniz. Biz sizlere hizmetkâr olmaya geldik. Devlet olarak bizim birinci önceliğimiz kırsalda yaşayan tüm vatandaşlarımızın ailesi ve çocuklarıyla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleridir. Bunu sağlamak için devletin her türlü imkanını, gücünü ve kudretini seferber etmeye hazırız. Bunu bahar ayında iş sezonun başlamasıyla birlikte o hizmet çıtasını biraz daha yükseltmek suretiyle göstereceğiz. Sizler bizim için, devletimiz için ve devletimizi yönetenler için kıymetlisiniz ve değerlisiniz" dedi.Yazıbaşı köyünden etrafında toplanan çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Abdullah Erin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Yazıbaşı Köyündeki temaslarının ardından Akçalı Köyüne geçen Vali Abdullah Erin, köylülerle sohbet ederek, kurum müdürleriyle birlikte muhtarın ve vatandaşların taleplerini dinledi.Akçalı Köyünün ihtiyaç duyduğu taziye evini yapacaklarını ifade eden Vali Abdullah Erin, "Akçalı Köyünün sulama sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla gölet ihalesini 22 Şubat'da yapacağız. Köyün Altyapı hizmetlerinden kanalizasyon problemini ise çözüme kavuşturacağız. Devlet olarak Akçalı Köyü vatandaşlarımıza duyduğumuz güvenden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaman zaman bu bölgemizde sizlerin huzur ve güveni için operasyonlar yapılmaktadır. Bu terör belasını ortadan kaldırmak için devlet olarak kesin kararlıyız. Bu mücadelede elinde silah bulunduran son teröristte ortadan kaldırılıncaya kadar mücadele edileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Bunun da olacağını hep birlikte göreceğiz inşallah. Bugüne kadar milyarlarca lira parayı terörle mücadeleye harcadık. Keşke bu olmasa da o paralar sizlerin ve çocuklarınızın daha sağlıklı ve daha huzurlu geleceklerini temin etmek için harcayabilseydik. Terör tamamen ortadan kalkmadıkça da huzur ve güveni tesis etme imkanımız yok. Onun için sonuna kadar kararlı bir şekilde terörle mücadele edilecek. Bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Bu ziyaretlerle amacımız, kurum amirlerimizle birlikte yaşadığınız sıkıntılara çare olabilmek ve çözüm bulabilmek için sizlerle beraber oluyoruz ve olacağız" ifadelerini kullandı.Daha sonra Ahmet Hoca Köyüne geçen Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, Köy Muhtarının evine geçerek vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi.Gittiği her köyde vatandaşların şahsi problemlerini de dinleyen Vali Erin, gerekli notlarını tutarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.Yazıbaşı, Akçalı ve Ahmethoca Köyü sakinleri ise köylerini ziyaret ederek taleplerini dinleyen Vali Abdullah Erin'e ve kurum amirlerine teşekkür etti.Vali Abdullah Erin, öğleden sonra başladığı köy ziyaretlerini gece geç saatlerde tamamlayarak il merkezine döndü.