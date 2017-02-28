28.02.2017 14:36:41

Vali Erin'den oto galericiler sitesi esnafına ziyaret

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte, Adıyaman Oto Galericiler Sitesi esnafını ziyaret ederek, Börgenek Köyü mevkinde inşaatı devam eden sitenin son durumu hakkında bilgi aldı.

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Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte, Adıyaman Oto Galericiler Sitesi esnafını ziyaret ederek, Börgenek Köyü mevkinde inşaatı devam eden sitenin son durumu hakkında bilgi aldı.Börgenek Köyü mevkinde yapım çalışmaları devam eden Oto Galericiler Sitesi girişinde Vali Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündüz, site yönetim kurulu üyeleri ve site esnafı karşıladı.Burada Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Gündüz ve esnafla çay içip sohbet eden Vali Erin, inşaatı devam eden Oto Galericiler Sitenin son durumu hakkında bilgi alarak, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Vali Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Oto Galericiler Sitesi inşaat alanında kooperatif başkanı ve üyeleriyle fotoğraf çektirdi.