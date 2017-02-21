21.02.2017 17:36:02

Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Milli Eğitime teslim edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçeye 11 okul projesi kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde yaptırılan Vali Enver Salihoğlu ortaokulu, düzenlenen törenle Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçeye 11 okul projesi kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde yaptırılan Vali Enver Salihoğlu ortaokulu, düzenlenen törenle Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.Törene, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın yanısıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağ eski Valisi Enver Salihoğlu ile ilçe Belediye Başkanları, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Genel sekreter Oral Karakaya ile çok sayıda davetli katıldı. Devir teslim töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler ve Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a Milli Eğitime verdiği destek için teşekkür ettiler.Tekirdağ Büyükeşhir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, teslim töreninde yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın nüfusunun her geçen arttığını ve bununla beraber öğrenci derslik sayısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Tekirdağ'da okullara ihtiyacımız var. Biz de 11 ilçeye 11 okul projesini başlattık ve 9 tanesini tamamını bitirdik. Bugün ilk, okulumuzun devir teslimini yapacağız diğer okullarımızı da çok kısa sürede Milli Eğitime teslim edeceğiz. Marmara Ereğlisi ve Saray'daki okulumuzun temelini atarak projeyi tamamlayacağız. Bu projelerin toplam bedeli 56 milyon liradır. Bizim okullara ayrıca yardım projemiz de var. Geçen yıl okulların eksikliklerini giderdik ve 500 bin liralık bakım onarımını yaptık. Bütün hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.Okula neden Enver Salihoğlu adının verildiğini açıklayan Albayrak, "Kendisiyle çalıştığımız zamanda hem Tekirdağlıların gönlünü kazandı hemde bize büyüklük etti, bize yol gösterdi. 11 belediye başkanımızın ve 60 meclis üyemizin ortak aldığı bir karardır Enver Salihoğlu ismi" diye konuştu.Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Albayrak, "Bütün projelerimiz yapılmaya devam ediyor, bundan sonra devam edecek. Altyapılarımız da Temmuz 2017 yılında tamamlanacak ve temiz çevresi olan güzel mutlu yaşanılabilir bir Tekirdağ, İstanbul'un arka bahçesi değil Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan bir Tekirdağ oluşturmanın mutluluğu içinde okulun hayırlı olmasını ve iyi öğrenciler yetiştirmesini diliyorum" dedi.Tekirdağ eski Valisi Enver Salihoğlu ise, okula adının verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, eğitimin toplumun en temel unsuru olduğunu söyledi ve okula adını veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.15 Temmuz 2015 yılında temeli atılan, yaklaşık 3 milyon 700 bin liraya mal olan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan okulun devir teslim protokolüne Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak imza attı.