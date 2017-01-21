21.01.2017 22:42:31

Vali Dirim Kutlubey Kampüsünü gezdi

Bartın Valisi Nusret Dirim ve il yöneticileri Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünü gezdi. Vali Dirim, yeni kampüs alanındaki çalışmalardan övgüyle bahsederek, 'Bartın'a yakışır güzellikte bir eğitim ve yaşam alanı olmuş' dedi.

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Bartın Valisi Nusret Dirim ve il yöneticileri Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünü gezdi. Vali Dirim, yeni kampüs alanındaki çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Bartın'a yakışır güzellikte bir eğitim ve yaşam alanı olmuş" dedi.Bartın Valisi Nusret Dirim ve beraberindeki il yöneticileri Bartın Üniversitesinin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsündeki tanıtım gezisine katıldı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan katılımcılara yeni kampüs alanını tanıtarak, 8 yıl boyunca sürdürülen çalışmalardan bahsetti. Rektör Kaplan, "Kutlubey Kampüs alanının belirlenmesiyle birlikte ilk imzaları Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve 8 devlet kurumu yetkilisiyle birlikte attık. O günden bu yana 8 yıl geçti ve her anı dolu dolu geçti. Büyük emekler vererek inşa ettiğimiz kampüs bugün iftihar edici bir noktaya geldi. Artık modern bir kampüste öğrencilerimiz ve personelimiz bulunuyorlar. Büyük projelerin tamamlandığı üniversitemizde, bundan sonra ihtiyaca göre inşallah çok daha güzel binalar yapılmaya devam edecek" dedi."Bartın'a Yakışır Bir Kampüs Olmuş"Vali Dirim ise Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilen çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Kutlubey Kampüsündeki çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Tamamlandığında çok nezih bölgenin tercih edilen üniversitelerinden birisi olacak ve Bartın Üniversitesi Türkiye'deki hak ettiği yeri bulacak. Bu bölge tabi Bartın'ın gelişmesinde çok müsait bir bölgedir. İlerde şehrimiz Üniversitenin yapıldığı bu alana doğru gelişimini sürdürecek ve büyüyecektir" diye konuştu."Yeni Kampüs Bartın'ı 40 Yıl Taşıyacak Nitelikte"Yeni kampüs alanının Bartın'ın gelişim bölgesine kurulduğunu vurgulayan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise üniversitenin Filyos Projesi ile birlikte Bartın'ın gelişimini daha hızlı sürdüreceğini ifade etti. Başkan Akın, "Bu bölgenin seçimi ile ilgili Rektörümüz, o dönemdeki Valimiz ile beraber ilk imzaları atmak bize nasip oldu. Beraber Ankara'ya gidip Bakanlıklarda Kutlubey Kampüsüyle ilgili çalışmalar yaptık ve orada da imzalar atıldı. Üniversitemiz bugünlere geldi, hızla gelişip büyüdü. Bu noktaya gelmesinde çok büyük emek var. Bu noktada da Sayın Rektörümüz başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sonuç olarak Kutlubey Kampüsü bizi 30-40 sene taşıyacak bir üniversite kampüsü oldu. Üniversiteyle birlikte Bartın'da ihtiyaçlar da giderilmeye başlandı. İlk göreve geldiğimizde gençlerin oturacağı alanlar yoktu. Bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Üniversiteli öğrenciler geldikçe ihtiyaç hissedildi. Bir yandan da üniversitemizle birlikte Bartın'ın da büyüdüğünü gördük. Filyos projesiyle birlikte de Bartın daha da gelişecek" şeklinde konuştu.Vali Dirim'den Anlamlı YazıTanıtım gezisine katılan il yöneticileri her öğünde 15 bin kişinin yararlanabileceği yemekhane binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Mimar Sinan Dersliği, Mehmet Akif Ersoy Dersliği, Edebiyat Fakültesi İdari Binası, Batı Karadeniz'in en büyük Kütüphane binasının inşaatı ve yine Batı Karadeniz'in en büyük camisi olan Fatih Sultan Mehmet Cami inşaatını inceledi.Mehmet Akif Ersoy Dersliğinde yer alan bir amfi sınıfta kalemi eline alan Vali Dirim, tahtaya yeni yerleşke hakkında şunları yazdı: "Bartın Üniversitesi yeni kampüsü Bartın'a, Ülkemize hayırlı olsun. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim."