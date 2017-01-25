25.01.2017 12:37:54

Vali Demirtaş'tan İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever'e ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever'i makamında ziyaret etti.

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Vali Mahmut Demirtaş, İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever'i makamında ziyaret etti.Ziyarette İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan ve kamu kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanan Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakamlık Şeref Defterini imzalamasının ardından İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever ile bir süre sohbet etti.Vali Demirtaş, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Alper Tanrısever'den bilgi alarak, vatandaşın ter türlü talep ve isteklerinin iyi değerlendirilerek, çözüm üretilmesini istedi.İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever ise, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Mahmut Demirtaş'ın ilçedeki vatandaşların sorunlarını yakından takip ettiğini ve sürekli desteklerini gördüklerini dile getirdi.