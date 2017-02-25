26.02.2017 11:10:19

Vali Demirtaş, şehit Yelmen'in mevlidine katıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen için düzenlenen mevlid-i şerif programına katıldı.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen için düzenlenen mevlid-i şerif programına katıldı.Yüreğir Asri Mezarlık'ta düzenlenen programa Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilmesinin ardından Vali Demirtaş, şehit ailesinin acısını paylaştığını, daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifalar diledi.