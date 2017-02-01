01.02.2017 15:17:36

Vali Demirtaş, polis uygulama noktalarını denetledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan-Yumurtalık Otoban Turnikeleri ve İncirlik park alanı polis uygulama noktalarını denetledi.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan-Yumurtalık Otoban Turnikeleri ve İncirlik park alanı polis uygulama noktalarını denetledi.Denetlemede polislerden çalışmaları ile ilgili bilgi alan Vali Demirtaş, hiçbir aksaklığa göz yumulmadan denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.Kontrol noktalarının kentin huzur ve güvenliğini sağlanması konusunda oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.