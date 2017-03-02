02.03.2017 12:18:40

Vali Demirtaş'ın ziyaret trafiği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi, Vali Demirtaş'ı ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş'ta Cemalpaşa Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek sorunları dinledi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi, Vali Demirtaş'ı ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş'ta Cemalpaşa Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek sorunları dinledi.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 21. Olağan Genel Kurul sonucunda Adana Şube Başkanlığına seçilen Burhan Kavak ile Abdullah Hamidi, Ömer Tekdemir, Mehmet Çalık, Memet Akif Akyıldız, Ozan Gülaçtı, Zeynel Abidin Üstemel, İsmail Hakkı Özkan, Murtaza Kılçık, Ahmet Aslan, Ali Karaçalı, Güray Atak, Mehmet Akif Kılaç, Recep Öner, Mehmet Emre Çalışkan'dan oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ziyaretleri sırasında Vali Demirtaş'a derneğin faaliyetleri ile yeni dönemdeki amaç ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak ve yeni yönetim kurulu üyelerini kutlayan Vali Mahmut Demirtaş ise, sanayici ve işadamları derneklerinin ekonominin gelişip kalkınmasında önemli bir misyon üstlendiklerine dikkat çekti ve yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi."Cemalpaşa Mahalle Muhtarlığını ziyaret"Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ta Cemalpaşa Mahallesi Muhtarı Ayşen Eren'den mahallenin eksiklikleri ve sorunları hakkında bilgi aldı.Vatandaş ve esnafın ifade ettikleri ulaşım, üst yapı eksiklikleri, trafik, kaldırım işgalleri, elektrik kesintileri gibi sorunların çözümünün sağlanması ve takip edilmesi noktasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine talimat verdi.Konuşmasında, Cemalpaşa Mahallesi muhtarı Ayşen Eren'e görevinde başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, sıkça gerçekleştirdiği muhtar, esnaf ve vatandaş buluşmalarını kararlılıkla sürdüreceğini, vatandaşların dile getirdikleri sıkıntıların giderilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.