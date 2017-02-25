26.02.2017 09:11:42

Vali Demirtaş, AOSB'yi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi' kapsamında önceki gün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin üretim ve istihdam üssü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi" kapsamında önceki gün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin üretim ve istihdam üssü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi.Tekstil, gıda, plastik ve kağıt ambalaj, makine, kimya, enerji, hazır beton, çelik hasır, inşaat, ahşap, mobilya, otomotiv gibi farklı sektörlerde 351 firmaya ait 407 işletmenin faaliyet gösterdiği AOSB'ye konuk olan Vali Demirtaş, bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekil Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan ile Bölge Müdürü Mustafa Keskin'in de eşlik ettiği Vali Demirtaş, ilk ziyareti Kastamonu Entegre'ye gerçekleştirdi.Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörü için katma değerli ürünler üreten Hayat Holding bünyesindeki Kastamonu Entegre'de Fabrika Direktörü Ergin Turan'dan üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, daha sonra; 4'ü AOSB'de, 1'i Gebze Dilovası OSB'de olmak üzere toplam 5 farklı tesiste üretim yapan Güney Çelik Hasır'da incelemelerde bulundu. Güney Çelik Hasır'da Genel Müdür Ferhat Akgüngör ve Genel Müdür Yardımcısı Hamza Menemencioğlu'nun karşıladığı Demirtaş, fabrika gezilerini, 1951 yılında Adana'da kurulan Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından Bossa ile tamamladı. Vali Demirtaş, Bossa'da da İnsan Kaynakları Şefi Nafi Bilsen ile Satın Alma ve Lojistik Direktörü Besim Özek'ten Bossa'nın çalışmalarını dinledi.Sütcü brifing verdiAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, fabrika gezilerinin ardından Vali Mahmut Demirtaş'a, bölge hakkında bilgi aktardı. Sütcü, 296 organize sanayi bölgesi arasında 1590 hektarlık alanı ile fiziki anlamda Türkiye'nin en büyük 6. OSB'si konumunda yer alan AOSB'nin, coğrafi konumu, uygun iklim koşulları ve ulaşım kolaylığının yanı sıra sorunsuz alt yapısı ve enerji alanındaki önemli maliyet avantajları ile yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Sütcü, 35 binin üzerinde çalışanın bulunduğu AOSB'nin her geçen gün artan üretim hacmi ve istihdam oranları ile Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.Adana Valisi Mahmut Demirtaş da üreten, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine değer kazandıran sanayicilerin her zaman yanında olduklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretim artışı ile birlikte istihdam artışı talimatını verdiğini belirten Demirtaş, "AOSB'de üretim yapan sanayicilerimizin, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi'ne ellerinden gelen desteği vereceklerine inanıyorum" dedi.Vali Demirtaş, toplantının ardından AOSB'den ayrıldı.