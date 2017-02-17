17.02.2017 22:57:03

Vali Dağlı Viranşehir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Vali Zülkif Dağlı, Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanları yakınında bombalı araçla yapılan saldırıyı kınadı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Vali Zülkif Dağlı, Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanları yakınında bombalı araçla yapılan saldırıyı kınadı.Vali Zülkif Dağlı Viranşehir ilçesinde bombalı araçla yapılan saldırıyı kınadı. Vali Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı, zabıt katiplerine, hukuka, adalete ve milli birliğimize yapılan hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.