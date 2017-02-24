24.02.2017 10:39:30

Vali Dağlı, sabah namazında gençlerle buluştu

Vali Zülkif Dağlı, 'Gençler sabah namazında buluşuyor' projesi kapsamında gençlerle sabah namazında buluştu.

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Vali Zülkif Dağlı, "Gençler sabah namazında buluşuyor" projesi kapsamında gençlerle sabah namazında buluştu.Düzce Valisi Zülkif Dağlı Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Projesi kapsamında sabah namazında Cedidiye Camisinde gençlerle birlikte sabah namazı kıldı. Namazın ardından Vali Zülkif Dağlı gençlere çay ve simit ikramında bulanarak bir süre onlarla sohbet etti.