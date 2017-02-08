08.02.2017 17:04:52

Vali Çınar'dan okul ziyaretleri

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, merkezde bulunan Ziya Eren Güzel Sanatlar ve Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip liseleri ile Türk Kızılayını ziyaret etti

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Bitlis Valisi Ahmet Çınar, merkezde bulunan Ziya Eren Güzel Sanatlar ve Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip liseleri ile Türk Kızılayını ziyaret ettiBitlis Valisi Ahmet Çınar, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile ilk olarak Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Okuldaki resim, müzik ve spor branşlarında eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Vali Ahmet Çınar, okul müdüründen bilgi aldı. Öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaşan Çınar, "Mutluluk; para ve makamla olmaz. Yaptığımız işleri severek yapacağız. Milli sporcu ve sanatçılar olmak için çabalayacağız. İdeallerimiz olacak, gayretle ideallerimize ulaşmaya çalışacağız. İlla olacak değil, her şeyin hayırlısını isteyeceğiz. Huzur insanın saygınlığında, itibarındadır. En büyük sanatçı Allah'tır. Kar tanesi, kuş, insan gibi Allah Kur'an-ı Kerim'i anayasa metni gibi gönderebilirdi. En güzel şiir gibi gönderdi. Yıllarca tamamını günah kıldık. Sanat ibadet gibidir. Büyük sanatçılar bekliyoruz bu okuldan" dedi.Vali Çınar, daha sonra beraberindekilerle 450 öğrencinin eğitim gördüğü Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Metin Balkaya'dan bilgi alan Vali Çınar, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti.Vali Çınar, son olarak Kızılay Bitlis Şubesini ziyaret etti.