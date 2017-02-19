19.02.2017 10:04:31

Vali Çınar'dan Kaymakam Özkan'a başarı belgesi

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a başarı belgesi verdi.

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Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a başarı belgesi verdi.Geçtiğimiz günlerde Tatvan genelinde etkili olan tipi, sis ve fırtınadan dolayı mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonlarını bizzat yerinde takip ederek üstün başarı gösteren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a, Bitlis Valisi Ahmet Çınar tarafından başarı belgesi verildi.Başarı belgesini takdim eden Vali Çınar, üstün gayretlerinden ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.Kaymakam Özkan ise, kendisini başarı belgesine layık gören Vali Çınar'a teşekkürlerini iletti.Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman görevini layıkıyla yapmaya devam edeceğini kaydeden Kaymakam Özkan, geçtiğimiz günlerde yaşanan tipi ve fırtınada mahsur kalanları ekip çalışması ile kurtardıklarını sözlerine ekledi.