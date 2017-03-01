01.03.2017 13:21:43

Vali Çınar birim amirleriyle bir araya geldi

BİTLİS (İHA) â€' Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, birim amirleri ile bir araya geldi.

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BİTLİS (İHA) â€" Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, birim amirleri ile bir araya geldi.Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Yardımcısı Kamil Güzel ve birim müdürleri ile makamında değerlendirme toplantısı yaptı. Ahmet Çınar, belediye birim müdürleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Gerçekleşen toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Güzel ve birim müdürleri, Çınar'a devam eden ve tamamlanmış hizmetler ve birim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Belediye birim müdürlerini tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat veren Çınar; "Bitlis'imiz ve insanımız için yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Hizmetler hakkında bilgi alarak yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.