03.03.2017 10:49:51

Vali Ceylan: 'Tekirdağ olarak üreten bir iliz'

Çorlu'da düzenlenen Çalışma Hayatında Milli Seferberlik ve İstihdam Destekleri konulu toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 'Tekirdağ olarak biz üreten bir iliz. Bu üretimimizin hem dünya için hem de ülkemiz için hem de Tekirdağ'ımız için istihdama ve yeni iş imkanlarına da vesile olacağı düşüncesiyle tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çorlu'da düzenlenen Çalışma Hayatında Milli Seferberlik ve İstihdam Destekleri konulu toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Tekirdağ olarak biz üreten bir iliz. Bu üretimimizin hem dünya için hem de ülkemiz için hem de Tekirdağ'ımız için istihdama ve yeni iş imkanlarına da vesile olacağı düşüncesiyle tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.Çorlu TSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çorlu TSO ile İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu istihdam seferberliğinde yeni teşviklerle ilgili panelimiz inşallah hem Çorlu'muz, hem Tekirdağ ilimiz hem de ülkemiz için başarılı ve hayırlı olur. Burada değerli müdürlerimizin sizlere aktaracağı en son teşviklerle ilgili özellikle çalışma hayatında yapılan yeni yasal düzenlemelerle ilgili buradaki gerek artı istihdama sağlanan teşvikler gerekse işbaşı çalışmayla ilgili teşvikler konusunda hem bilgilendirme olacak hem de sizlerin sorularına yanıtlar verilecek. Burada başarılı olumlu ve verimli bir çalışma olacağını düşünüyorum, katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu."Tekirdağ olarak başarılı olmayı hedefliyoruz"Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, istihdam seferberliğine önem verdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli İstihdam Seferberliği çerçevesinde bizler de Tekirdağ'da ilk önce Tekirdağ TSO'nun öncülüğünde daha sonra Çerkezköy'de, diğer ilçelerimizde ticaret ve sanayi odalarımızın çok değerli yönetimleri ile ve değerli müdürlerimizle birlikte bu seferberlikte biz özellikle işverenlerimizi bilgilendirme, bilinçlendirme ve yönlendirme açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten faydalanılması ve yararlanılmasında hem ülke ekonomimiz açısından hem istihdam açısından hem de değerli sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın ve işverenlerimizin ekonomik girdilerini artırması açısından faydalı olduğuna ve başarılı olacağına inandığımız bir teşvik paketi. Biz bunu ilimizde en iyi şekilde değerlendirerek neticede Tekirdağ'da gerçekten de başarılı, verimli, milli istihdam seferberliğinde en üst noktalarda olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla da hep birlikte çalışıyoruz. Ben ayrıca çok değerli Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantıda bizleri onurlandırdı ve yanımızda oldu. Sanayicilerimiz adına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Üreten bir iliz"Vali Ceylan, toplantının başarılı olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Tekirdağ olarak biz üreten bir iliz. Bu üretimimiz, hem dünya için hem de ülkemiz için hem de Tekirdağ'ımız için istihdama ve yeni yeni iş imkanlarına da vesile olacağı düşüncesiyle tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekirdağlılar olarak, Çorlulular olarak, Çerkezköylüler olarak bir olarak, beraber olarak bu işi inşallah en iyi şekilde başaracağımıza inanıyorum. Sizlerin de destekleri ile katkıları ile alacağınız her artı işçi ile burada bir nebze olsun hem ülkemizin gelişmesine, büyümesine ekonomimizin ilerlemesine katkı sağlayacağız hem ilimizdeki işsizliğe, oradaki insanlara iş ve aş verme huzuruna ve mutluluğuna ereceğiz hem de kendi ekonomik girdimize katkı sağlayacağız. O açıdan olumlu bir proje, başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu."Düzenleme Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanılması en kolay teşviklerden biridir"Toplantıda konuşan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün ise, bu projeyi başarıyla sonuca ulaştırabilecekleri konusunda üyelerine sonsuz güven duyduğunu dile getirerek, "Çorlu TSO çatısı altında 7 bin üyemiz için daha fazla iş ve daha fazla aş üretme günüdür. Unutmayalım ki istihdam seferberliği kapsamında işe alacağımız her bir çalışanımız ülkede işsizliği azaltmanın yanı sıra ekonomik büyümemize de yeni bir ivme kazandıracaktır. Hükümetimiz bu konuda büyük bir inisiyatif göstererek sağlanacak her bir ilave istihdamın tüm sosyal harcamalarının ve vergilerinin kamu tarafından karşılanması için gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Düzenleme Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanılması en kolay teşviklerden biridir. Bu düzenleme doğrultusunda yapacağınız, işe alımlarınızı bizimle paylaşmanız çok mühimdir" dedi."Çalışma hayatında milli seferberlik başlatıldı"Toplantıda konuşan ve 2017 yılında uygulanacak olan istihdam teşvikine ilişkin bilgiler veren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programının başlatıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nı başlattığını kaydeden İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası'nda özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin oluşturacakları ilave istihdam için destekleneceklerini açıkladı. 9 Şubat 2017 tarih ve 687 sayılı Resmi Gazete'de söz konusu istihdam teşviki yayımlandı. Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklar. İşverenler 31 Aralık 2017 tarihine kadar 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaklar. İşverenlerin 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir. Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2 bin 177 TL'dir. SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 2 bin 88 TL 56 kuruş olmaktadır. Uygulanacak teşvikle işverenler mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her bir sigortalı için sadece bin 404 TL ödeyecek olup geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Başka bir deyişle ilave istihdam edilen her bir kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. Teşvik uygulaması 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu teşvikten yararlanacak işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır."Toplantıda söz alan Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan da proje ve projenin getirdiği düzenlemelerle ilgili bilgiler vererek, katılımcıların sorularını cevapladı.