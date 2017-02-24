24.02.2017 10:47:47

Vali Ceylan: 'Önceliğimiz eğitim ve uyuşturucuyla mücadele'

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen toplantıda, il genelindeki tüm resmi ve özel okulların okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.

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Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen toplantıda, il genelindeki tüm resmi ve özel okulların okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından başladı. Programda konuşan Vali Mehmet Ceylan, "Eğitimde en önemli faktörlerden birisi olan velilerin, okullarımızın gerçek sahibi olan siz öğrencilerimizin anne ve babaları ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde ilimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız ilimizdeki eğitim düzeyini en üst düzeye çıkarmak, sıkıntı ve sorunları çözmektir" dedi"Önceliğimiz eğitim ve uyuşturucuyla mücadeledir"Vali Ceylan, eğitimin kalitesinin en üst düzeye çıkarma ve uyuşturucuyla mücadeleye öncelik verildiğini belirterek, "Eğitimin yanı sıra diğer bir önceliğimiz de uyuşturucu ile mücadeledir. Bu konuda bizlerin en büyük destekçisi siz velilerimizdir. Bu konudaki duyumlarınızı okul idareleri yada emniyet güçlerimizle paylaşmanızı istiyorum" diyerek toplantıya katılan Okul Aile Birliği Başkanları ve tüm eğitim camiasına teşekkür etti.Konuşmaların ardından Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı ile ilgili bir sunum yapıldı.Toplantıya, Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler, Tekirdağ'da bulunan tüm resmi ve özel okulların okul aile birliği başkanları katıldı.