08.02.2017 17:18:01

Vali Ceylan'dan Başkan Albayrak'a ziyaret

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

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Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, yeni hizmet binasında çalışmalara başlayan Başkan Albayrak'ı ziyeret eden Vali Ceylan, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek. çalışmalarında başarılar diledi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, Vali Mehmet Ceylan'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.