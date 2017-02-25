25.02.2017 12:22:25

Vali Çelik: 'Milli Seferberlik Programına destek olmalıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programının işleyişiyle ilgili bilgilendirme toplantısı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programının işleyişiyle ilgili bilgilendirme toplantısı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirildi.Toplantıya, Vali Azmi Çelik, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen, EESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgililer katıldı.Vatanını ve milletini seven herkesin Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'na destek vermesini isteyen Vali Çelik, programda yaptığı konuşmada, "Seferberlik kapsamında uygulanacak programlar hem işveren için hem de iş arayan için bir fırsat. Milli istihdam seferberliği kapsamında, devletimiz tarafından yatırımcılara bir takım teşvikler sağlanıyor. Biz de ilimizde hangi grup teşviklerden faydalanalım ve işsizlik konusuna olumlu katkıda bulunalım, gerekli desteği sağlayalım diye, bu tip toplantılar yapıyoruz" şeklinde konuştu.Ayrıca işsizliğin büyük bir sorun olduğuna değinen Vali Çelik, "İşsizliğe çare bulmak ve bu derde derman olmak için hepimiz elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" diye seslendi.Konuşmaların ardından İŞKUR İl Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer çeşitli bilgiler verdi. Karşılıklı görüş alışverişinden sonra toplantı sona erdi.